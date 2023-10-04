Бюджет может получить ₽518 млрд дополнительных нефтегазовых доходов в октябре
Федеральный бюджет может получить 513,48 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов в октябре, сообщили в Минфине.
«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2023 г. в размере 513,48 млрд руб.», – говорится в сообщении.
В сентябре бюджет недополучил 114,76 млрд руб. от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов.
«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 октября 2023 г. по 7 ноября 2023 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 18,12 млрд руб.», – сказано в сообщении.
В августе крупнейшие российские нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть» и «Транснефть» – опубликовали финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. Опрошенные «Ведомостями» аналитики отмечали, что большинство вышедших отчетностей превысили ожидания рынка.
Как заявил старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин, «наибольшим сюрпризом» стали результаты «Транснефти» – ее отчетность превзошла консенсус-прогнозы. Выручка составила 637 млрд руб. (+3,5 год к году), тогда как чистая прибыль оказалась на 26% выше ожиданий: компания заработала 187,6 млрд руб. (+53% г/г).