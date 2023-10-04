Бюджет может получить ₽518 млрд дополнительных нефтегазовых доходов в октябре

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 октября 2023 г. по 7 ноября 2023 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 18,12 млрд руб.», – сказано в сообщении.