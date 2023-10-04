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Экономика

Бюджет может получить ₽518 млрд дополнительных нефтегазовых доходов в октябре

Ведомости

Федеральный бюджет может получить 513,48 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов в октябре, сообщили в Минфине.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2023 г. в размере 513,48 млрд руб.», – говорится в сообщении.

В сентябре бюджет недополучил 114,76 млрд руб. от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов.

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«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 октября 2023 г. по 7 ноября 2023 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 18,12 млрд руб.», – сказано в сообщении.

В августе крупнейшие российские нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть» и «Транснефть» – опубликовали финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. Опрошенные «Ведомостями» аналитики отмечали, что большинство вышедших отчетностей превысили ожидания рынка.

Как заявил старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин, «наибольшим сюрпризом» стали результаты «Транснефти» – ее отчетность превзошла консенсус-прогнозы. Выручка составила 637 млрд руб. (+3,5 год к году), тогда как чистая прибыль оказалась на 26% выше ожиданий: компания заработала 187,6 млрд руб. (+53% г/г).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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