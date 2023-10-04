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Экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже $88 за баррель

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $88 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 18:18 мск цена декабрьских фьючерсов Brent опустилась до $87,86/барр. (-3,37%), что стало минимумом после 1 сентября. В то же время стоимость нефти марки WTI с поставкой в ноябре опустилась на 3,35% и составляет $86,24/барр.

5 сентября вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. В тот же день Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г. Мера является дополнением к ранее объявленному Россией добровольному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2024 г.

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2 октября Минфин сообщил, что средняя стоимость нефти российской марки Urals в сентябре составила $83,08 за баррель, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь – сентябрь показатель, наоборот, снизился в годовом выражении на 26,1% до $80,58 за баррель. Цена нефти North Sea Dated (аналог Brent) в сентябре составила $93,98.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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