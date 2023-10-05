Нотариусов могут обязать проверять переводы денег при медиативных соглашениях
Для проверки медиативных соглашений нотариусов предложили обязать запрашивать у банков данные о перечислении денежных средств по договорам займа. Законопроект с такой инициативой внесло на рассмотрение в Госдуму правительство РФ.
Кабмин отметил в пояснительной записке к законопроекту, что Росфинмониторинг фиксировал случаи использования медиативных соглашений для транзитного движения и обналичивания денег. Чтобы пресечь эту практику, правительство предложило сделать обязательным получение справки из банка о том, что заемщику действительно перечислили деньги. Нотариусы должны будут направлять запросы в банк для проверки справок. Кредитные организации должны будут отвечать в течение трех рабочих дней, уточняется в законопроекте.
«Кредитная организация обязана отражать все осуществленные операции и иные сделки в базах данных на электронных носителях <...> не менее чем пять лет <...> и обеспечивать возможность доступа к такой информации по состоянию на каждый операционный день. В <...> случае реорганизации кредитной организации ее права и обязанности переходят к правопреемнику», – добавил кабмин.
В пояснительной записке также уточняется, что состав сведений для нотариального запроса в банк и форму ответа необходимо будет установить Банку России. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.
Юридические и физические лица могут заключать медиативные соглашения после внесудебного урегулирования спора с участием медиатора. Такие договоренности используют для разрешения споров в экономической и трудовой деятельности, а также между членами семьи. Осенью 2019 г. в России разрешили использовать заверенные у нотариуса медиативные соглашения как исполнительный документ для принудительного взыскания долга.