Нотариусов могут обязать проверять переводы денег при медиативных соглашениях

«Кредитная организация обязана отражать все осуществленные операции и иные сделки в базах данных на электронных носителях <...> не менее чем пять лет <...> и обеспечивать возможность доступа к такой информации по состоянию на каждый операционный день. В <...> случае реорганизации кредитной организации ее права и обязанности переходят к правопреемнику», – добавил кабмин.