Цена нефти Brent опустилась ниже $85 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $85 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 18:54 мск, цена декабрьских фьючерсов Brent составляла $84,17 за баррель (-1,9%) впервые с 28 августа.
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в ноябре по состоянию на 18:52 мск опустилась на 1,92% – до $82,6 за баррель впервые с конца августа.
В сентябре цены на нефть сорта Brent достигали максимальных значений с ноября 2022 г. Последние несколько дней цена снижается. Bloomberg пишет, что цена на нефть продолжает падать из-за опасений замедления глобального роста, что подорвет потребление.
3 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введенное странами G7 и ЕС ограничение цен на российскую нефть оказалось неэффективным, ее стоимость сейчас превышает потолок в $60/баррель. «На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился и наша продукция реализуется по рыночным ценам – выше потолка», – сказал он.
5 сентября Новак объявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. В тот же день Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г. Мера является дополнением к ранее объявленному Россией добровольному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2024 г.