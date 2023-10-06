Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16%

Возможность дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 г. существенно ограничена, подчеркивает ЦБ страны, и смягчение денежно-кредитной политики далее в этом году «будет рассматриваться» в случае замедления годовой инфляции до однозначного уровня». Регулятор уверен, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика приведет к стабилизации инфляции на уровне цели в 5% в среднесрочной перспективе.