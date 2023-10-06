Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16%
Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку с 16,5% до 16%, сообщается на сайте регулятора.
«Годовая инфляция ритмично замедляется. Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания», – говорится в сообщении.
Так, регулятор отметил высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, ранее компенсировавшиеся динамикой курса нацвалюты. Среди рисков он также назвал ускорение инфляции в России и последствия невозобновления зерновой сделки.
В сентябре инфляция в годовом выражении снизилась до 11,8% по траектории, ведущей к нижней границе прогнозного диапазона 10-12% по итогам года. Месячная инфляция составила 0,6%, по-прежнему оставаясь существенно выше среднеисторических значений. Экономика республики за январь – август выросла на 4,9% в годовом выражении, основной вклад продолжают вносить строительство, торговля, промышленность и др.
Возможность дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 г. существенно ограничена, подчеркивает ЦБ страны, и смягчение денежно-кредитной политики далее в этом году «будет рассматриваться» в случае замедления годовой инфляции до однозначного уровня». Регулятор уверен, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика приведет к стабилизации инфляции на уровне цели в 5% в среднесрочной перспективе.
В прошлый раз казахстанский регулятор снизил ставку в августе, как отмечали СМИ, это стало первым понижением с июля 2020 г.