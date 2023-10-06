Газета
Экономика

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16%

Ведомости

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку с 16,5% до 16%, сообщается на сайте регулятора.

«Годовая инфляция ритмично замедляется. Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания», – говорится в сообщении.

Так, регулятор отметил высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, ранее компенсировавшиеся динамикой курса нацвалюты. Среди рисков он также назвал ускорение инфляции в России и последствия невозобновления зерновой сделки.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В сентябре инфляция в годовом выражении снизилась до 11,8% по траектории, ведущей к нижней границе прогнозного диапазона 10-12% по итогам года. Месячная инфляция составила 0,6%, по-прежнему оставаясь существенно выше среднеисторических значений. Экономика республики за январь – август выросла на 4,9% в годовом выражении, основной вклад продолжают вносить строительство, торговля, промышленность и др.

Возможность дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 г. существенно ограничена, подчеркивает ЦБ страны, и смягчение денежно-кредитной политики далее в этом году «будет рассматриваться» в случае замедления годовой инфляции до однозначного уровня». Регулятор уверен, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика приведет к стабилизации инфляции на уровне цели в 5% в среднесрочной перспективе.

В прошлый раз казахстанский регулятор снизил ставку в августе, как отмечали СМИ, это стало первым понижением с июля 2020 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных