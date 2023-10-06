ФОМ: 61% россиян заявили об ускорении роста цен в последний месяц

Показатель растет с июня, когда рост цен отметили 42% респондентов. К сентябрю их доля увеличилась до 56%. При этом 22% опрошенных считают, что цены замедлились, а по оценке 4%, цены в последний месяц росли так же, как и раньше. 5% отметили замедление роста цен. Среди респондентов никто, как и месяц назад, не наблюдал снижения цен.