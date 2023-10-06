ФОМ: 61% россиян заявили об ускорении роста цен в последний месяц
Почти две трети (61%) россиян ощутили ускорение роста цен на основные продукты, товары и услуги в последний месяц, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Опрос проводился 29 сентября – 1 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов ФР, в нем приняли участие 1500 человек.
Показатель растет с июня, когда рост цен отметили 42% респондентов. К сентябрю их доля увеличилась до 56%. При этом 22% опрошенных считают, что цены замедлились, а по оценке 4%, цены в последний месяц росли так же, как и раньше. 5% отметили замедление роста цен. Среди респондентов никто, как и месяц назад, не наблюдал снижения цен.
Опрошенные россияне отметили, в частности, рост цен на бензин (49%), мясо и птицу (47%), лекарства (30%), рыбу и морепродукты (26%), хлеб и молочную продукцию (по 25%) и ЖКХ (22%).
32% (в сентябре – 34%) участников опроса считают, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше, а 42% (в сентябре – 43%) ожидают сохранения текущих темпов роста цен.
Годовая инфляция в России с 26 сентября по 2 октября замедлилась до 0,21% после 0,28%, с начала октября цены выросли на 0,06%, сообщил ранее на этой неделе Росстат. Рост цен с начала 2023 г. составил 4,54%.
Согласно данным Росстата, на прошлой неделе наибольший рост цен среди базовых продуктов пришелся на куриные яйца – на 3,2%. Выросли цены на куриное мясо – на 1%, на баранину, сосиски, сардельки – на 0,5%, на масло подсолнечное и маргарин – на 0,6%. Росстат также зафиксировал снижение цен на топливо. В частности, цена на автомобильный бензин снизилась на 0,4%, а на дизельное топливо – на 0,1%.
На заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.
15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%. На пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что резкое движение курса само по себе не являлось риском финансовой стабильности, но оно вызвало дополнительное повышение инфляции и инфляционных ожиданий.