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Экономика

Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем превысила 90%

Ведомости

Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем превысила 90%. Об этом министр финансов Антон Силуанов рассказал журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Более 90%. <...> Это в большей степени юань, но и рубль тоже немаловажную долю занимает здесь», – сказал он.

На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. В марте 2023 г. президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин «все активнее» используют нацвалюты во взаимной торговле. В начале июля Путин сообщил, что доля сделок между Россией и КНР с использованием рублей и юаней превысила 80%.

Решение об отказе от доллара в расчетах между Москвой и Пекином было принято в июне 2019 г. В сентябре 2022 г. Путин отметил, что доверие к доллару окончательно утрачено, в связи с чем Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ. К тому моменту о подобной схеме расчетов уже договорились «Газпром» и китайская CNPC. В июне этого года стало известно, что «Роснефть» и китайская корпорация также решили перейти на оплату сырья в национальных валютах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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