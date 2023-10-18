Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем превысила 90%
Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем превысила 90%. Об этом министр финансов Антон Силуанов рассказал журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста.
«Более 90%. <...> Это в большей степени юань, но и рубль тоже немаловажную долю занимает здесь», – сказал он.
На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. В марте 2023 г. президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин «все активнее» используют нацвалюты во взаимной торговле. В начале июля Путин сообщил, что доля сделок между Россией и КНР с использованием рублей и юаней превысила 80%.
Решение об отказе от доллара в расчетах между Москвой и Пекином было принято в июне 2019 г. В сентябре 2022 г. Путин отметил, что доверие к доллару окончательно утрачено, в связи с чем Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ. К тому моменту о подобной схеме расчетов уже договорились «Газпром» и китайская CNPC. В июне этого года стало известно, что «Роснефть» и китайская корпорация также решили перейти на оплату сырья в национальных валютах.