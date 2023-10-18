Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем превысила 90%

Решение об отказе от доллара в расчетах между Москвой и Пекином было принято в июне 2019 г. В сентябре 2022 г. Путин отметил, что доверие к доллару окончательно утрачено, в связи с чем Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ. К тому моменту о подобной схеме расчетов уже договорились «Газпром» и китайская CNPC. В июне этого года стало известно, что «Роснефть» и китайская корпорация также решили перейти на оплату сырья в национальных валютах.