Глава «Нафтогаза» заявил о планах прекратить транзит газа из РФ после 2024 года
Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 г., сообщил председатель правления «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов.
«Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится – транзит остановится», – сказал он в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом).
Разрывать контракт сейчас Киев не будет, поскольку в газе накануне зимы нуждаются европейские потребители. Чернышов отметил также, что из Европы пока не было сигналов о необходимости продления транзита после 2024 г.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину был подписан в конце 2019 г. По его условиям объем поставок газа за пять лет должен был составить 225 млрд куб. м. В 2020 г. Россия должна была прокачать через Украину 60 млрд куб. м, а затем – по 40 млрд куб. м в год.
В 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине транзит российского газа через территорию этой страны сократился. В мае Украина перестала прокачивать газ через одну из двух газоизмерительных станций (ГИС), так как этот маршрут проходил через ЛНР. В результате поставки сократились с 92-99 млн куб. м в сутки в начале мая до 41-43 млн куб. м.
2 июня 2023 г. замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что возможное решение Киева не продлевать соглашение о транзите газа «нанесет удар» по ЕС, а Украина «выстрелит себе в ногу, потеряв дивиденды от транзита». О том, что продление транзита маловероятно, говорил затем министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, Киев «готовит системы к сокращению поставок». В то же время Галущенко допустил, что европейские политики все же могут захотеть пересмотреть договор, как это произошло в 2019 г., когда делегация ЕС выступила посредником в трехсторонних переговорах с Россией и Украиной.