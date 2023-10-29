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Экономика

Глава «Нафтогаза» заявил о планах прекратить транзит газа из РФ после 2024 года

Ведомости

Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 г., сообщил председатель правления «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов. 

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится – транзит остановится», – сказал он в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом).

Разрывать контракт сейчас Киев не будет, поскольку в газе накануне зимы нуждаются европейские потребители. Чернышов отметил также, что из Европы пока не было сигналов о необходимости продления транзита после 2024 г.

Украина думает прекратить транзит российского газа после 2024 года

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Действующий контракт на транзит российского газа через Украину был подписан в конце 2019 г. По его условиям объем поставок газа за пять лет должен был составить 225 млрд куб. м. В 2020 г. Россия должна была прокачать через Украину 60 млрд куб. м, а затем – по 40 млрд куб. м в год.

В 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине транзит российского газа через территорию этой страны сократился. В мае Украина перестала прокачивать газ через одну из двух газоизмерительных станций (ГИС), так как этот маршрут проходил через ЛНР. В результате поставки сократились с 92-99 млн куб. м в сутки в начале мая до 41-43 млн куб. м. 

2 июня 2023 г. замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что возможное решение Киева не продлевать соглашение о транзите газа «нанесет удар» по ЕС, а Украина «выстрелит себе в ногу, потеряв дивиденды от транзита». О том, что продление транзита маловероятно, говорил затем министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, Киев «готовит системы к сокращению поставок». В то же время Галущенко допустил, что европейские политики все же могут захотеть пересмотреть договор, как это произошло в 2019 г., когда делегация ЕС выступила посредником в трехсторонних переговорах с Россией и Украиной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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