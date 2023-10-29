Глава «Нафтогаза» заявил о планах прекратить транзит газа из РФ после 2024 года

2 июня 2023 г. замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что возможное решение Киева не продлевать соглашение о транзите газа «нанесет удар» по ЕС, а Украина «выстрелит себе в ногу, потеряв дивиденды от транзита». О том, что продление транзита маловероятно, говорил затем министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, Киев «готовит системы к сокращению поставок». В то же время Галущенко допустил, что европейские политики все же могут захотеть пересмотреть договор, как это произошло в 2019 г., когда делегация ЕС выступила посредником в трехсторонних переговорах с Россией и Украиной.