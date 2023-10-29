Посол в Норвегии положительно оценил запрет на импорт рыбы в Россию
Запрет на импорт продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит отечественным производителям занять освободившиеся ниши на внутреннем рынке, заявил «РИА Новости» посол России в Осло Теймураз Рамишвили.
В конце июня правительство ввело запрет на импорт продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в том числе из Норвегии. Ограничения будут действовать до конца года и затронут также поставки из США, стран Европейского союза, Канады, Украины и других стран.
«Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке, в том числе в премиальном сегменте, и создать определенный задел для увеличения экспорта рыбной национальной продукции в дружественные страны», – сказал посол.
Росрыболовство ранее уточнило, что речь идет о вареной рыбе, рыбных консервах, икре, а также консервированных ракообразных, моллюсках и проч. Мера должна «освободить отдельные ниши рынка, в том числе в премиальном сегменте, которые заполнят отечественные производители», сообщало ведомство.
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин говорил, что упомянутые в постановлении страны и так фактически не осуществляли поставки, поэтому рынок не заметит этих ограничений. Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев также указывал, что российские рыбаки добывают ежегодно около 5 млн т морепродуктов, что способно полностью обеспечить внутреннее потребление.