Газета
Экономика

Посол в Норвегии положительно оценил запрет на импорт рыбы в Россию

Ведомости

Запрет на импорт продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит отечественным производителям занять освободившиеся ниши на внутреннем рынке, заявил «РИА Новости» посол России в Осло Теймураз Рамишвили.

В конце июня правительство ввело запрет на импорт продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в том числе из Норвегии. Ограничения будут действовать до конца года и затронут также поставки из США, стран Европейского союза, Канады, Украины и других стран.

«Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке, в том числе в премиальном сегменте, и создать определенный задел для увеличения экспорта рыбной национальной продукции в дружественные страны», – сказал посол.

На поставки рыбной продукции и консервов из недружественных стран введен запрет

Пока под ограничения подпадает не более 0,3% импорта таких товаров

Росрыболовство ранее уточнило, что речь идет о вареной рыбе, рыбных консервах, икре, а также консервированных ракообразных, моллюсках и проч. Мера должна «освободить отдельные ниши рынка, в том числе в премиальном сегменте, которые заполнят отечественные производители», сообщало ведомство.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин говорил, что упомянутые в постановлении страны и так фактически не осуществляли поставки, поэтому рынок не заметит этих ограничений. Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев также указывал, что российские рыбаки добывают ежегодно около 5 млн т морепродуктов, что способно полностью обеспечить внутреннее потребление.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных