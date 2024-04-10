Fitch понизило прогноз по рейтингу Китая до «негативного»

Согласно докладу о перспективах развития китайской экономики, КНР к 2035 г. может стать крупнейшей в мире и обогнать США. Такого результата Китай сможет достичь, если сохранит ВВП на уровне около 5% в год в течение нескольких лет или если темпы роста будут выше 4% по крайней мере до 2035 г.