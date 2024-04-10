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Fitch понизило прогноз по рейтингу Китая до «негативного»

Ведомости

Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на «негативный» со «стабильного», следует из данных Fitch.

Как отмечает агентство, пересмотр прогноза связан с растущими рисками для финансовой системы Китая на фоне перехода страны от экономического роста, вызванного бумом в недвижимости, к более устойчивой его модели.

«Широкий бюджетный дефицит и растущий государственный долг в последние годы подорвали фискальные буферы с точки зрения рейтингов», – пишет агентство.

Вместе с тем Fitch считает, что фискальная политика будет играть все более важную роль в поддержании экономического роста Китая в ближайшие годы, из-за чего его государственная задолженность может расти.

Агентство также сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Китая на уровне A+, обосновав его крупной и диверсифицированной экономикой страны, сохраняющимися высокими темпами роста ее ВВП, важной ролью в мировой торговле товарами, устойчивыми внешними финансами и статусом юаня как резервной валюты.

Ранее в апреле агентство Bloomberg писало, что рост промышленного производства в Китае (индекс PMI) в марте свидетельствует о восстановлении экономики страны в ситуации кризиса в сфере недвижимости и геополитической напряженности.

Согласно докладу о перспективах развития китайской экономики, КНР к 2035 г. может стать крупнейшей в мире и обогнать США. Такого результата Китай сможет достичь, если сохранит ВВП на уровне около 5% в год в течение нескольких лет или если темпы роста будут выше 4% по крайней мере до 2035 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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