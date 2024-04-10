Fitch понизило прогноз по рейтингу Китая до «негативного»
Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на «негативный» со «стабильного», следует из данных Fitch.
Как отмечает агентство, пересмотр прогноза связан с растущими рисками для финансовой системы Китая на фоне перехода страны от экономического роста, вызванного бумом в недвижимости, к более устойчивой его модели.
«Широкий бюджетный дефицит и растущий государственный долг в последние годы подорвали фискальные буферы с точки зрения рейтингов», – пишет агентство.
Вместе с тем Fitch считает, что фискальная политика будет играть все более важную роль в поддержании экономического роста Китая в ближайшие годы, из-за чего его государственная задолженность может расти.
Агентство также сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Китая на уровне A+, обосновав его крупной и диверсифицированной экономикой страны, сохраняющимися высокими темпами роста ее ВВП, важной ролью в мировой торговле товарами, устойчивыми внешними финансами и статусом юаня как резервной валюты.
Согласно докладу о перспективах развития китайской экономики, КНР к 2035 г. может стать крупнейшей в мире и обогнать США. Такого результата Китай сможет достичь, если сохранит ВВП на уровне около 5% в год в течение нескольких лет или если темпы роста будут выше 4% по крайней мере до 2035 г.