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Володин: решение по активам России подрывает доверие к США бизнеса и инвесторов

Ведомости

Решение США о конфискации активов РФ подрывает доверие других государств, бизнеса и частных инвесторов, Россия имеет все основания, чтобы принять симметричные решения. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

«У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – заявил он.

Он также отметил, что такой шаг Вашингтона будет разрушительным для европейской экономики, так как из $280 млрд средств России, заблокированных по всему миру, только $5-6 млрд находятся в США. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе, написал Володин.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов  – 186 республиканцев и 174 демократов. Согласно тексту проекта о полномочиях президента США о введении санкций в отношении России и Ирана, допускается передача замороженных российских активов Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов негативно скажется на репутации США и отпугнет инвесторов. Он отметил, что это может привести к тому, что многие инвесторы начнут выводить свои средства из страны, так как будет нарушено доверие к принципу частной и государственной собственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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