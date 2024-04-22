Володин: решение по активам России подрывает доверие к США бизнеса и инвесторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов негативно скажется на репутации США и отпугнет инвесторов. Он отметил, что это может привести к тому, что многие инвесторы начнут выводить свои средства из страны, так как будет нарушено доверие к принципу частной и государственной собственности.