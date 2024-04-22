Володин: решение по активам России подрывает доверие к США бизнеса и инвесторов
Решение США о конфискации активов РФ подрывает доверие других государств, бизнеса и частных инвесторов, Россия имеет все основания, чтобы принять симметричные решения. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.
«У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – заявил он.
Он также отметил, что такой шаг Вашингтона будет разрушительным для европейской экономики, так как из $280 млрд средств России, заблокированных по всему миру, только $5-6 млрд находятся в США. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе, написал Володин.
20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократов. Согласно тексту проекта о полномочиях президента США о введении санкций в отношении России и Ирана, допускается передача замороженных российских активов Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов негативно скажется на репутации США и отпугнет инвесторов. Он отметил, что это может привести к тому, что многие инвесторы начнут выводить свои средства из страны, так как будет нарушено доверие к принципу частной и государственной собственности.