Токаев: ЕАЭС может обеспечить продовольствием 600 млн человек
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способен обеспечить продовольствием 600 млн человек, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
«В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 млн человек. При этом роль союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться», – сказал Токаев (цитата по «РИА Новости»).
Казахстанский лидер добавил, что «наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль».
По его словам, для этого необходимо принимать меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте (ИИ), робототехнике, биотехнологиях и агронауке.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания заявил, что страны ЕАЭС уделяют особое внимание вопросам продовольственной безопасности.
«Общими усилиями удалось успешно решить задачу самостоятельного бесперебойного снабжения внутреннего рынка продуктами питания и жизненно необходимыми видами сельхозпродукции», – отметил он.
Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС. Договор был подписан в Астане 29 мая 2014 г. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения. Юбилейный саммит лидеры стран ЕАЭС решили провести в Москве. Кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Путина в заседании принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров. Также в заседании приняли участие главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.