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Токаев: ЕАЭС может обеспечить продовольствием 600 млн человек

Ведомости

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способен обеспечить продовольствием 600 млн человек, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

«В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 млн человек. При этом роль союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться», – сказал Токаев (цитата по «РИА Новости»).

Казахстанский лидер добавил, что «наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль».

По его словам, для этого необходимо принимать меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте (ИИ), робототехнике, биотехнологиях и агронауке.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания заявил, что страны ЕАЭС уделяют особое внимание вопросам продовольственной безопасности.

«Общими усилиями удалось успешно решить задачу самостоятельного бесперебойного снабжения внутреннего рынка продуктами питания и жизненно необходимыми видами сельхозпродукции», – отметил он.

Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС. Договор был подписан в Астане 29 мая 2014 г. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения. Юбилейный саммит лидеры стран ЕАЭС решили провести в Москве. Кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Путина в заседании принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров. Также в заседании приняли участие главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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