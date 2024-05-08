Токаев: ЕАЭС может обеспечить продовольствием 600 млн человек

Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС. Договор был подписан в Астане 29 мая 2014 г. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения. Юбилейный саммит лидеры стран ЕАЭС решили провести в Москве. Кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Путина в заседании принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров. Также в заседании приняли участие главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.