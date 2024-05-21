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Производство электроники в РФ в I квартале выросло на 42%

Ведомости

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в РФ в I квартале 2024 г. выросло на 42,4%, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли России Василия Шпака.

«Перезагрузка отрасли активно происходит на наших с вами глазах. Рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2023 г. составил 32,8%. А в I квартале 2024 г. даже больше – 42,4%», – рассказал он агентству.

В конце апреля «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) писали, что объем рынка контрактного производства электроники России в 2023 г. вырос на 42% и достиг 35 млрд руб.

7 мая президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. В рамках национальной цели «Технологическое лидерство» президент поручил увеличить к 2030 г. уровень валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с показателем 2022 г., а также обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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