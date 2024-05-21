Производство электроники в РФ в I квартале выросло на 42%
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в РФ в I квартале 2024 г. выросло на 42,4%, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли России Василия Шпака.
«Перезагрузка отрасли активно происходит на наших с вами глазах. Рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2023 г. составил 32,8%. А в I квартале 2024 г. даже больше – 42,4%», – рассказал он агентству.
В конце апреля «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) писали, что объем рынка контрактного производства электроники России в 2023 г. вырос на 42% и достиг 35 млрд руб.
7 мая президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. В рамках национальной цели «Технологическое лидерство» президент поручил увеличить к 2030 г. уровень валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с показателем 2022 г., а также обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок к 2030 г.