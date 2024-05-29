Правкомиссия одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы

Правкомиссия одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системыПакет законопроектов будет рассмотрен на заседании кабмина 30 мая
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенные Минфином поправки по совершенствованию налоговой системы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Уточняется, что пакет законопроектов будет рассмотрен на заседании правительства 30 мая. После этого работа над документом продолжится на площадке Госдумы. К этому процессу подключат парламент, бизнес, а также экспертные и общественные объединения.
29 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Госдума может принять поправки уже в весеннюю сессию (закончится 5 августа).
В частности, Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Ставки изменятся для доходов от 2,4 млн руб. (200 000 руб. в месяц). Так, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставку НДФЛ предлагается установить на уровне 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%. Самая высокая ставка устанавливается для доходов свыше 50 млн руб. – 22%. Для доходов ниже 2,4 млн руб. налог останется прежним – 13%.
Изменения коснутся 3% трудоспособного населения страны, т. е. около 2,5 млн человек. Доходы участников спецоперации не подпадают под изменения.
Налоговые изменения позволят привлечь дополнительные поступления в бюджет в 2025 г. в размере 2,6 трлн руб. При этом большая часть доходов ожидается за счет роста ставки по налогу на прибыль (предлагается повысить с нынешних 20 до 25%). Доходы составят 1,6 трлн с учетом вычетов. Как ожидается, НДФЛ принесет в бюджет 533 млрд руб. в следующем году.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизации фискальной системы и справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Глава государства призвал создать такую налоговую систему, которая будет стабильна минимум до 2030 г.