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Налоговые изменения позволят привлечь в бюджет РФ 2,5 трлн рублей в 2025 году

Ведомости

Минфин России ожидает от налоговых изменений дополнительные поступления в бюджет в 2025 г. в размере 2,6 трлн руб., следует из текста подготовленного министерством законопроекта, который имеется в распоряжении «Ведомостей».

Большая часть доходов ожидается за счет роста ставки по налогу на прибыль. Доходы составят 1,6 трлн с учетом вычетов.

Второй по размеру доходов налог – НДФЛ, который принесет в бюджет 533 млрд в следующем году. На третьем месте – изменения в УСН. Доходы благодаря признанию уэсэнщиков плательщиками НДС оцениваются в 473 млрд руб. для федерального и 258 млрд – для региональных бюджетов. При этом из-за расширения порога применения УСН субъекты столкнутся с потерями – выпадающие доходы по налогу на прибыль составят 324 млрд руб., на имущество – 58 млрд.

Остальные доходы в общей сумме – другие изменения, такие как ужесточения сбора акцизов, рост ставок НДПИ и еще несколько нововведений.

29 мая Минфин России внес в правительство инициативы, направленные на совершенствование налоговой системы страны. Они будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании правительства РФ. Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Поправки могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, что позволит реализовать поручения президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в послании Федеральному Собранию.

23 мая в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования налогового законодательства, они продлились более четырех часов. На них выступили министр финансов Антон Силуанов, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представители бизнес-объединений и всех думских фракций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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