Налоговые изменения позволят привлечь в бюджет РФ 2,5 трлн рублей в 2025 году
Минфин России ожидает от налоговых изменений дополнительные поступления в бюджет в 2025 г. в размере 2,6 трлн руб., следует из текста подготовленного министерством законопроекта, который имеется в распоряжении «Ведомостей».
Большая часть доходов ожидается за счет роста ставки по налогу на прибыль. Доходы составят 1,6 трлн с учетом вычетов.
Второй по размеру доходов налог – НДФЛ, который принесет в бюджет 533 млрд в следующем году. На третьем месте – изменения в УСН. Доходы благодаря признанию уэсэнщиков плательщиками НДС оцениваются в 473 млрд руб. для федерального и 258 млрд – для региональных бюджетов. При этом из-за расширения порога применения УСН субъекты столкнутся с потерями – выпадающие доходы по налогу на прибыль составят 324 млрд руб., на имущество – 58 млрд.
Остальные доходы в общей сумме – другие изменения, такие как ужесточения сбора акцизов, рост ставок НДПИ и еще несколько нововведений.
29 мая Минфин России внес в правительство инициативы, направленные на совершенствование налоговой системы страны. Они будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании правительства РФ. Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Поправки могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, что позволит реализовать поручения президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в послании Федеральному Собранию.
23 мая в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования налогового законодательства, они продлились более четырех часов. На них выступили министр финансов Антон Силуанов, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представители бизнес-объединений и всех думских фракций.