Налоговые изменения позволят привлечь в бюджет РФ 2,5 трлн рублей в 2025 году

29 мая Минфин России внес в правительство инициативы, направленные на совершенствование налоговой системы страны. Они будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании правительства РФ. Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Поправки могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, что позволит реализовать поручения президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в послании Федеральному Собранию.