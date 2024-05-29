РБК: Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» семьям с детьми

Семье с невысоким доходом через получение «налогового кешбэка» смогут снизить фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%, говорится в материале. Согласно предложению, правом смогут воспользоваться работающие родители, опекуны и попечители двоих и более детей в семьях, где среднедушевой доход не превышает величину 1,5-кратного прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте по месту жительства.