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РБК: Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» семьям с детьми

Ведомости

Минтруд России подготовил законопроект о предоставлении семьям с двумя и более детьми «налогового кешбэка». Об этом пишет РБК со ссылкой на проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей».

Семье с невысоким доходом через получение «налогового кешбэка» смогут снизить фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%, говорится в материале. Согласно предложению, правом смогут воспользоваться работающие родители, опекуны и попечители двоих и более детей в семьях, где среднедушевой доход не превышает величину 1,5-кратного прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте по месту жительства.

Поскольку оператором предоставления кешбэка будет не Федеральная налоговая служба (ФНС), а Социальный фонд, то статус выплаты будет приравнен к пособию, а не к налоговому вычету.

Уточняется, что к членам семьи не будут относиться лица, лишенные родительских прав, лица на полном государственном обеспечении, служащие по призыву и учащиеся военных образовательных организаций, не заключившие контракт, заключенные, взятые под стражу, объявленные в розыск и др.

Вступление нового правила в силу предполагается с 1 января 2026 г. 

Министр финансов Антон Силуанов 23 мая заявил, что новые параметры НДФЛ, разрабатываемые правительством в рамках пакета изменений налогового законодательства, окажутся выигрышными для семей с двумя и более детьми. Тогда он заявил, что часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года.

28 мая Минфин России внес в правительство инициативы, направленные на совершенствование налоговой системы страны. Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Согласно предложению, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 до 5 млн руб. – 15%, от 5 до 20 млн руб. – 18%, от 20 до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%. В Кремле назвали инициативу востребованной и серьезной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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