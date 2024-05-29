РБК: Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» семьям с детьми
Семье с невысоким доходом через получение «налогового кешбэка» смогут снизить фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%, говорится в материале. Согласно предложению, правом смогут воспользоваться работающие родители, опекуны и попечители двоих и более детей в семьях, где среднедушевой доход не превышает величину 1,5-кратного прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте по месту жительства.
Поскольку оператором предоставления кешбэка будет не Федеральная налоговая служба (ФНС), а Социальный фонд, то статус выплаты будет приравнен к пособию, а не к налоговому вычету.
Уточняется, что к членам семьи не будут относиться лица, лишенные родительских прав, лица на полном государственном обеспечении, служащие по призыву и учащиеся военных образовательных организаций, не заключившие контракт, заключенные, взятые под стражу, объявленные в розыск и др.
Вступление нового правила в силу предполагается с 1 января 2026 г.
Министр финансов Антон Силуанов 23 мая заявил, что новые параметры НДФЛ, разрабатываемые правительством в рамках пакета изменений налогового законодательства, окажутся выигрышными для семей с двумя и более детьми. Тогда он заявил, что часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года.
28 мая Минфин России внес в правительство инициативы, направленные на совершенствование налоговой системы страны. Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.
Согласно предложению, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 до 5 млн руб. – 15%, от 5 до 20 млн руб. – 18%, от 20 до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%. В Кремле назвали инициативу востребованной и серьезной.