РБК: Минэнерго закрыло статистику производства бензина
«Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников», – сказали в ведомстве.
В Минэнерго добавили, что закрытие статистики повысить энергетическую безопасность страны. При этом публикаций сведений о ценах на нефтепродукты продолжится.
20 мая пресс-служба кабинета министров сообщила, что правительство России решило временно отменить запрет на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня текущего года. При этом ограничения на данные поставки продолжат действовать с 1 июля по 31 августа.
Решение о приостановке в кабмине пояснили насыщением внутреннего рынка автомобильного топлива и необходимостью предотвращения снижения объемов переработки на некоторых нефтеперерабатывающих заводах из-за затоваривания автомобильным бензином.
Временный запрет на экспорт бензина был установлен правительством РФ с 1 марта. 27 февраля «Ведомости» писали, что эта мера была введена после ряда инцидентов на НПЗ в начале 2024 г., в том числе связанных с атакой беспилотников. Самым серьезным из них стала остановка в январе технологической установки на Нижегородском НПЗ «Лукойла» – одном из крупнейших в стране производителей высокооктановых бензинов (порядка 400 000 т в месяц).