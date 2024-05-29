РБК: Минэнерго закрыло статистику производства бензина

Временный запрет на экспорт бензина был установлен правительством РФ с 1 марта. 27 февраля «Ведомости» писали, что эта мера была введена после ряда инцидентов на НПЗ в начале 2024 г., в том числе связанных с атакой беспилотников. Самым серьезным из них стала остановка в январе технологической установки на Нижегородском НПЗ «Лукойла» – одном из крупнейших в стране производителей высокооктановых бензинов (порядка 400 000 т в месяц).