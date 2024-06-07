«Яндекс» сообщил о растущем интересе россиян к ключевой ставке

Аналитики также сравнили влияние ключевой ставки на поисковый интерес ко вкладам и кредитам при ставке от 15% и выше и меньше 10%. В последние два года при высокой ставке вкладами интересовались на 35% больше, чем при низкой, кредитами — на 12% меньше. В конце февраля 2022 г. Банк России поднял ставку до 20%, число поисковых запросов про вклады выросло более чем в три раза. В дальнейшем при снижении ставки интерес ко вкладам временно снижался, а при повышении снова вырастал.