«Яндекс» сообщил о растущем интересе россиян к ключевой ставке
Последний год каждое заседание совета директоров Банка России вызывает интерес у пользователей, число запросов со словосочетанием «ключевая ставка» стало почти в пять раз выше, чем в остальное время, следует из исследования «Яндекса», с которым ознакомились «Ведомости».
Аналитики «Яндекса» изучили самые популярные запросы со словосочетанием «ключевая ставка», заданные с 29 мая 2023 г. по 29 мая 2024 г.
Чаще всего пользователи хотели выяснить, что такое ключевая ставка, на что она влияет и что означает ее повышение. Россияне также интересовались вопросами про последствия применения этого инструмента, размером ставки, когда она снизится и когда будет следующее заседание Банка России. Кроме того, пользователи пытались разобраться, сколько составляет 1/150 ставки Центробанка, которую за каждый день задержки зарплаты обязан начислить работодатель по Трудовому кодексу РФ.
Согласно исследованию, россияне интересовались ключевой ставкой таких зарубежных стран, как Турция, США, Германия, Китай, Аргентина, Япония, Украина, Казахстан, Белоруссия и Иран.
Аналитики также сравнили влияние ключевой ставки на поисковый интерес ко вкладам и кредитам при ставке от 15% и выше и меньше 10%. В последние два года при высокой ставке вкладами интересовались на 35% больше, чем при низкой, кредитами — на 12% меньше. В конце февраля 2022 г. Банк России поднял ставку до 20%, число поисковых запросов про вклады выросло более чем в три раза. В дальнейшем при снижении ставки интерес ко вкладам временно снижался, а при повышении снова вырастал.
По данным «Яндекса», в последние два месяца пользователи все больше интересуются кредитами, несмотря на сохранение ключевой ставки на одном уровне. Их интерес равен и даже немного превышает уровень, который наблюдался в июне – августе 2022 г. при ставке 8,5–9,5%.
26 апреля совет директоров Банка России третье заседание подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. Такого решения ждали все 22 аналитика, опрошенных «Ведомостями». До этого за пять заседаний с июля прошлого года ставка выросла с 7,5 до 16%. Трое из 22 участников допускали повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.
Кроме того, ЦБ повысил оценки по инфляции на конец года до 4,3-4,8%, следует из обновленного среднесрочного прогноза. В феврале Банк России прогнозировал рост цен на 4-4,5%. Достижения таргета по инфляции в 4% регулятор по-прежнему ожидает в 2025 г.
25 апреля президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что ключевая ставка Центробанка сохраняется на высоком уровне из-за угрозы инфляции. По словам главы государства, если пойти по другому пути, в России может возникнуть ситуация, «как в некоторых соседних странах», где держится инфляция двузначной величины, несмотря на увеличение ключевой ставки в разы.