Международный валютный фонд впервые откроет центр в Китае

В марте стало известно, что экономика КНР к 2035 г. может стать крупнейшей в мире и обогнать США. Согласно докладу о перспективах развития китайской экономики, такого результата Китай сможет достичь, если сохранит ВВП на уровне около 5% в год в течение нескольких лет или если темпы роста будут выше 4%, по крайней мере, до 2035 г.