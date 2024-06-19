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Международный валютный фонд впервые откроет центр в Китае

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) и и Народный банк Китая откроют первый центр МВФ в Шанхае. Об этом говорится в сообщении фонда.

Шанхайский региональный центр создается для дальнейшего укрепления взаимодействия и партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Центр будет способствовать углублению диалога МВФ с заинтересованными сторонами в регионе, включая международные финансовые учреждения, аналитические центры и частный сектор, отмечается в сообщении.

«Мы считаем, что Шанхайский региональный центр будет способствовать углублению сотрудничества между МВФ и Китаем, расширению обмена и координации макроэкономической политики между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также поддержке региональной и глобальной финансовой стабильности», – подчеркнул председатель Народного банка КНР Пань Гуншэн.

В апреле государственное статистическое управление КНР сообщило о росте ВВП Китая в I квартале на 5,3% в годовом исчислении в постоянных ценах.

Согласно данным государственного статистического бюро КНР, по итогам 2023 г. ее экономика выросла на 5,2% в годовом выражении. Рост во многом носил восстановительный характер после отмены политики «нулевой терпимости», а внутренний спрос оставался ниже ожидаемого.

В марте стало известно, что экономика КНР к 2035 г. может стать крупнейшей в мире и обогнать США. Согласно докладу о перспективах развития китайской экономики, такого результата Китай сможет достичь, если сохранит ВВП на уровне около 5% в год в течение нескольких лет или если темпы роста будут выше 4%, по крайней мере, до 2035 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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