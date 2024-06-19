Международный валютный фонд впервые откроет центр в Китае
Международный валютный фонд (МВФ) и и Народный банк Китая откроют первый центр МВФ в Шанхае. Об этом говорится в сообщении фонда.
Шанхайский региональный центр создается для дальнейшего укрепления взаимодействия и партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Центр будет способствовать углублению диалога МВФ с заинтересованными сторонами в регионе, включая международные финансовые учреждения, аналитические центры и частный сектор, отмечается в сообщении.
«Мы считаем, что Шанхайский региональный центр будет способствовать углублению сотрудничества между МВФ и Китаем, расширению обмена и координации макроэкономической политики между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также поддержке региональной и глобальной финансовой стабильности», – подчеркнул председатель Народного банка КНР Пань Гуншэн.
В апреле государственное статистическое управление КНР сообщило о росте ВВП Китая в I квартале на 5,3% в годовом исчислении в постоянных ценах.
Согласно данным государственного статистического бюро КНР, по итогам 2023 г. ее экономика выросла на 5,2% в годовом выражении. Рост во многом носил восстановительный характер после отмены политики «нулевой терпимости», а внутренний спрос оставался ниже ожидаемого.
В марте стало известно, что экономика КНР к 2035 г. может стать крупнейшей в мире и обогнать США. Согласно докладу о перспективах развития китайской экономики, такого результата Китай сможет достичь, если сохранит ВВП на уровне около 5% в год в течение нескольких лет или если темпы роста будут выше 4%, по крайней мере, до 2035 г.