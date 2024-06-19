МВФ: цифровая валюта позволит повысить эффективность платежей на Ближнем Востоке
Цифровая валюта Центрального банка (CBDC) может способствовать расширению финансовой доступности и повышению эффективности платежных систем на Ближнем Востоке, сообщает Международный валютный фонд (МВФ).
В исследовании указывается, что 19 центробанков региона изучают возможность выпуска CBDC, и страны в основном сосредоточены на том, как CBDC могут повысить финансовую доступность и эффективность платежных систем.
МВФ отмечает, что CBDC могут усилить канал банковского кредитования в рамках денежно-кредитной политики. Однако воздействие такой меры на экономику будет зависеть от конкретной страны, и его трудно оценить.
18 июня Центробанк Ирана сообщил, что 21 июня начнет вводить цифровой риал в публичный оборот. Первые тестирования цифрового риала в Иране начались в сентябре 2022 г., когда иранский регулятор объявил о запуске пилотного проекта для оценки возможностей и последствий введения цифровой валюты в национальную финансовую систему.
Летом 2023 г. был принят закон о цифровом рубле. Таким образом, в России появилась уже третья национальная форма валюты наряду с наличной и безналичной. Цифровой рубль эмитирует ЦБ, в отличие от криптовалюты он выпускается централизованно государством.