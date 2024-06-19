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МВФ: цифровая валюта позволит повысить эффективность платежей на Ближнем Востоке

Ведомости

Цифровая валюта Центрального банка (CBDC) может способствовать расширению финансовой доступности и повышению эффективности платежных систем на Ближнем Востоке, сообщает Международный валютный фонд (МВФ).

В исследовании указывается, что 19 центробанков региона изучают возможность выпуска CBDC, и страны в основном сосредоточены на том, как CBDC могут повысить финансовую доступность и эффективность платежных систем.

МВФ отмечает, что CBDC могут усилить канал банковского кредитования в рамках денежно-кредитной политики. Однако воздействие такой меры на экономику будет зависеть от конкретной страны, и его трудно оценить.

18 июня Центробанк Ирана сообщил, что 21 июня начнет вводить цифровой риал в публичный оборот. Первые тестирования цифрового риала в Иране начались в сентябре 2022 г., когда иранский регулятор объявил о запуске пилотного проекта для оценки возможностей и последствий введения цифровой валюты в национальную финансовую систему.

Летом 2023 г. был принят закон о цифровом рубле. Таким образом, в России появилась уже третья национальная форма валюты наряду с наличной и безналичной. Цифровой рубль эмитирует ЦБ, в отличие от криптовалюты он выпускается централизованно государством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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