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Госдума приняла в первом чтении поправки о поступлениях от акцизов

Ведомости

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили поправки в Бюджетный кодекс, которые направлены на распределение поступлений от акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Проект закона опубликован в электронной базе нижней палаты.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что все дополнительные доходы, которые возникли из-за введения прогрессивной шкалы налоговой ставки (больше 13%), будут направлены в федеральный бюджет.

Повышение ставок по налогу на добычу полезных ископаемых, в частности, на калийные соли и железную руду, повлечет рост поступлений в федеральный и региональный бюджеты. Сейчас доходы, согласно соответствующему нормативу, распределяются следующим образом: 83% идет в федеральный бюджет, а 17% – в бюджеты регионов России. Этот норматив депутаты предложили оставить без изменений для компенсации возможных выпадающих доходов регионов по налогу на прибыль. Аналогичный норматив применяется и по отношению к акцизу на природный газ, полученный для производства аммиака.

По акцизам на табачную продукцию, никотиновое и никотиносодержащее сырье предлагается зачисление доходов в федеральный бюджет по нормативу 100%. Точно такой же норматив, согласно документу, будет действовать в части акцизов на фармсубстанцию этилового спирта.

18 июня стало известно, что комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении федеральный закон, который вносит масштабные поправки в Налоговый кодекс (НК). В частности, поправки предполагают корректировку ставок налога на добычу полезных ископаемых. Для отрасли «добыча железа» предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза, а для отрасли «производство минеральных удобрений» (калий) – увеличение НДПИ в 2,3 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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