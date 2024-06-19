Госдума приняла в первом чтении поправки о поступлениях от акцизов
Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили поправки в Бюджетный кодекс, которые направлены на распределение поступлений от акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Проект закона опубликован в электронной базе нижней палаты.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что все дополнительные доходы, которые возникли из-за введения прогрессивной шкалы налоговой ставки (больше 13%), будут направлены в федеральный бюджет.
Повышение ставок по налогу на добычу полезных ископаемых, в частности, на калийные соли и железную руду, повлечет рост поступлений в федеральный и региональный бюджеты. Сейчас доходы, согласно соответствующему нормативу, распределяются следующим образом: 83% идет в федеральный бюджет, а 17% – в бюджеты регионов России. Этот норматив депутаты предложили оставить без изменений для компенсации возможных выпадающих доходов регионов по налогу на прибыль. Аналогичный норматив применяется и по отношению к акцизу на природный газ, полученный для производства аммиака.
По акцизам на табачную продукцию, никотиновое и никотиносодержащее сырье предлагается зачисление доходов в федеральный бюджет по нормативу 100%. Точно такой же норматив, согласно документу, будет действовать в части акцизов на фармсубстанцию этилового спирта.
18 июня стало известно, что комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении федеральный закон, который вносит масштабные поправки в Налоговый кодекс (НК). В частности, поправки предполагают корректировку ставок налога на добычу полезных ископаемых. Для отрасли «добыча железа» предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза, а для отрасли «производство минеральных удобрений» (калий) – увеличение НДПИ в 2,3 раза.