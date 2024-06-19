Госдума приняла в первом чтении поправки о поступлениях от акцизов

Повышение ставок по налогу на добычу полезных ископаемых, в частности, на калийные соли и железную руду, повлечет рост поступлений в федеральный и региональный бюджеты. Сейчас доходы, согласно соответствующему нормативу, распределяются следующим образом: 83% идет в федеральный бюджет, а 17% – в бюджеты регионов России. Этот норматив депутаты предложили оставить без изменений для компенсации возможных выпадающих доходов регионов по налогу на прибыль. Аналогичный норматив применяется и по отношению к акцизу на природный газ, полученный для производства аммиака.