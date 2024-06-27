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В Минфине считают стратегической ошибкой Запада возможную конфискацию активов РФ

Ведомости

Возможная конфискация российских активов станет «стратегической ошибкой» Запада, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

«Запад чтит институт частной собственности и его незыблемость. Возможными действиями в части конфискации они подорвут свои же основополагающие установки», – отметил он.

Тимофеев пояснил, что конфискация активов РФ может подорвать доверие других стран к его институтам. Данная ситуация, в свою очередь, может привести к выводу иностранных активов из-под западных юрисдикций. По словам главы департамента Минфина, ограничения Запада способствуют зарождению расчетов в национальных валютах и, соответственно, альтернативной западной финансовой системы.

Тимофеев также заявлял, что конфискация российских активов станет вероятнее после президентских выборов в США в ноябре 2024 г. Кроме того, глава департамента допустил, что замороженные на Западе российские средства потеряны для страны надолго или навсегда. 

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. Основная часть находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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