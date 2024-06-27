В Минфине считают стратегической ошибкой Запада возможную конфискацию активов РФ
Возможная конфискация российских активов станет «стратегической ошибкой» Запада, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.
«Запад чтит институт частной собственности и его незыблемость. Возможными действиями в части конфискации они подорвут свои же основополагающие установки», – отметил он.
Тимофеев пояснил, что конфискация активов РФ может подорвать доверие других стран к его институтам. Данная ситуация, в свою очередь, может привести к выводу иностранных активов из-под западных юрисдикций. По словам главы департамента Минфина, ограничения Запада способствуют зарождению расчетов в национальных валютах и, соответственно, альтернативной западной финансовой системы.
Тимофеев также заявлял, что конфискация российских активов станет вероятнее после президентских выборов в США в ноябре 2024 г. Кроме того, глава департамента допустил, что замороженные на Западе российские средства потеряны для страны надолго или навсегда.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. Основная часть находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.