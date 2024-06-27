В Минфине считают стратегической ошибкой Запада возможную конфискацию активов РФ

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. Основная часть находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.