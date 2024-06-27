Минсельхоз: совокупный ВВП стран БРИКС составил около трети от мирового значения
Совокупный валовый внутренний продукт по паритету покупательской способности (ВВП по ППС) стран БРИКС составил около трети соответствующих мировых значений. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
«На БРИКС приходится 30% земной суши, 45% мирового населения, треть мировых сельхозземель, более 40% производства зерновых и мяса, свыше половины мирового объема вылова рыбы и порядка 40% выпускаемой молочной продукции», – подчеркнула она.
По словам Лут, в ближайшие 10 лет потребление продуктов питания превысит их производство во всем мире. Именно поэтому необходимо обеспечивать бесперебойную работу цепочек поставок продовольствия. Министр добавила, что все логистические, финансовые и другие ограничения в торговле продукцией агропромышленного комплекса (АПК) также необходимо снять.
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении. В конце апреля о желании вступить в БРИКС сообщила Боливия. 21 мая планы вступить в БРИКС подтвердили также власти Шри-Ланки. В июне о том же намерении уведомил Таиланд.