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Минсельхоз: совокупный ВВП стран БРИКС составил около трети от мирового значения

Ведомости

Совокупный валовый внутренний продукт по паритету покупательской способности (ВВП по ППС) стран БРИКС составил около трети соответствующих мировых значений. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

«На БРИКС приходится 30% земной суши, 45% мирового населения, треть мировых сельхозземель, более 40% производства зерновых и мяса, свыше половины мирового объема вылова рыбы и порядка 40% выпускаемой молочной продукции», – подчеркнула она.

По словам Лут, в ближайшие 10 лет потребление продуктов питания превысит их производство во всем мире. Именно поэтому необходимо обеспечивать бесперебойную работу цепочек поставок продовольствия. Министр добавила, что все логистические, финансовые и другие ограничения в торговле продукцией агропромышленного комплекса (АПК) также необходимо снять.

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении. В конце апреля о желании вступить в БРИКС сообщила Боливия. 21 мая планы вступить в БРИКС подтвердили также власти Шри-Ланки. В июне о том же намерении уведомил Таиланд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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