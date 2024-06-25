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Лавров: страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов

Ведомости

Страны БРИКС взяли паузу в приеме новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем Совета Республики Белоруссии Натальей Кочановой.

«Подавляющим большинством голосов в "десятке" [на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде] решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении. 21 мая планы вступить в БРИКС подтвердили также власти Шри-Ланки. 

В конце апреля министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым по итогам переговоров заявила о желании страны присоединиться к союзу. 13 июня о том же намерении уведомил Таиланд.

С 10 по 11 июня в Нижнем Новгороде состоялось совещание министров иностранных дел стран БРИКС. В российском МИДе отмечали, что участники планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня, а также обсудить актуальные региональные сюжеты и взаимодействие государств БРИКС. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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