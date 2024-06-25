Лавров: страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении. 21 мая планы вступить в БРИКС подтвердили также власти Шри-Ланки.