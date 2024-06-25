Лавров: страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов
Страны БРИКС взяли паузу в приеме новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем Совета Республики Белоруссии Натальей Кочановой.
«Подавляющим большинством голосов в "десятке" [на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде] решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении. 21 мая планы вступить в БРИКС подтвердили также власти Шри-Ланки.
В конце апреля министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым по итогам переговоров заявила о желании страны присоединиться к союзу. 13 июня о том же намерении уведомил Таиланд.
С 10 по 11 июня в Нижнем Новгороде состоялось совещание министров иностранных дел стран БРИКС. В российском МИДе отмечали, что участники планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня, а также обсудить актуальные региональные сюжеты и взаимодействие государств БРИКС.