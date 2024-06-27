В МВФ раскритиковали США за торговую политику и бюджетный дефицит
Международный валютный фонд (МВФ) подверг США критике за бюджетный дефицит и долги, а также предупредил об опасностях, связанных со все более агрессивной торговой политикой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление финансовой организации.
«Дефицит бюджета слишком велик. <…> Продолжающееся расширение торговых ограничений и недостаточный прогресс в устранении уязвимостей, выявленных в результате банкротства банков в 2023 г., создают серьезные риски для экономики», – цитирует агентство МВФ.
Аналогичные опасения фонд высказывал еще в апреле, сообщала газета Financial Times. МВФ тогда ожидал, что в 2025 г. дефицит бюджета США может достичь 7,1%, что более чем втрое превышает средний показатель в 2% для других стран с развитой экономикой.