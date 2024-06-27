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В МВФ раскритиковали США за торговую политику и бюджетный дефицит

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) подверг США критике за бюджетный дефицит и долги, а также предупредил об опасностях, связанных со все более агрессивной торговой политикой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление финансовой организации.

«Дефицит бюджета слишком велик. <…> Продолжающееся расширение торговых ограничений и недостаточный прогресс в устранении уязвимостей, выявленных в результате банкротства банков в 2023 г., создают серьезные риски для экономики», – цитирует агентство МВФ.

Аналогичные опасения фонд высказывал еще в апреле, сообщала газета Financial Times. МВФ тогда ожидал, что в 2025 г. дефицит бюджета США может достичь 7,1%, что более чем втрое превышает средний показатель в 2% для других стран с развитой экономикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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