В МВФ раскритиковали США за торговую политику и бюджетный дефицит

Аналогичные опасения фонд высказывал еще в апреле, сообщала газета Financial Times. МВФ тогда ожидал, что в 2025 г. дефицит бюджета США может достичь 7,1%, что более чем втрое превышает средний показатель в 2% для других стран с развитой экономикой.