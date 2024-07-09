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Госдума во втором чтении приняла поправки в Налоговый кодекс

Ведомости

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ и повышение налога на прибыль до 25%. Решение было принято на пленарном заседании, следует из трансляции на сайте нижней палаты.

За принятие поправок проголосовали 408 парламентариев, против не выступил никто, воздержался один человек.

20 июня Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс в первом чтении, а 8 июля думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ во втором чтении. Председатель комитета Андрей Макаров отмечал, что в случае принятия проекта во втором чтении комитет предложит вынести его на рассмотрение в третьем чтении 10 июля.

28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Документами предусмотрено установление пяти ступеней в шкале ставок НДФЛ, где минимальная ставка – 13% (при доходе до 2,4 млн руб.), а максимальная – 22% (для доходов свыше 50 млн руб.). Инициатива также включает повышение налога на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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