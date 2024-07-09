Госдума во втором чтении приняла поправки в Налоговый кодекс
Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ и повышение налога на прибыль до 25%. Решение было принято на пленарном заседании, следует из трансляции на сайте нижней палаты.
За принятие поправок проголосовали 408 парламентариев, против не выступил никто, воздержался один человек.
20 июня Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс в первом чтении, а 8 июля думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ во втором чтении. Председатель комитета Андрей Макаров отмечал, что в случае принятия проекта во втором чтении комитет предложит вынести его на рассмотрение в третьем чтении 10 июля.
28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Документами предусмотрено установление пяти ступеней в шкале ставок НДФЛ, где минимальная ставка – 13% (при доходе до 2,4 млн руб.), а максимальная – 22% (для доходов свыше 50 млн руб.). Инициатива также включает повышение налога на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%.