Грузоперевозки из Южной Кореи в ЕС продолжают дорожать из-за атак в Красном море
Стоимость контейнерных перевозок из Южной Кореи в Европу увеличилась в июне на фоне затянувшейся напряженности вокруг Красного моря, сообщает Yonhap со ссылкой на таможенное агентство.
Доставка 40-футового контейнера из Южной Кореи в Евросоюз в среднем подорожала на 44,6% за месяц (на 121,6% за год) до 6,14 млн вон (US$4,449).
Рост связан с вынужденной приостановкой транзита по ближневосточному морскому маршруту из-за ударов по судам в Красном море со стороны йеменских хуситов. Это также привело к увеличению времени доставки.
При этом средняя стоимость доставки из Евросоюза в Южную Корею в июне снизилась на 10,8% в месячном исчислении до 1,75 млн вон. Это стало первым месячным падением с февраля 2024 г. Но стоимость перевозок увеличилась на 23,6% по сравнению с годом ранее.
9 июля и 14 июня управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) сообщало о нападении на суда у берегов Йемена. 14 июня хуситы атаковали украинское судно «Вербена» в Аденском заливе, был ранен один моряк, а 13 июня была совершена атака греческое торговое судно Tutor, шедшее под либерийским флагом из России в Красном море. Корабль был поврежден, произошло сильное затопление машинного отделения.
С осени 2023 г. йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.