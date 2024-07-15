Грузоперевозки из Южной Кореи в ЕС продолжают дорожать из-за атак в Красном море

При этом средняя стоимость доставки из Евросоюза в Южную Корею в июне снизилась на 10,8% в месячном исчислении до 1,75 млн вон. Это стало первым месячным падением с февраля 2024 г. Но стоимость перевозок увеличилась на 23,6% по сравнению с годом ранее.