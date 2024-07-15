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Грузоперевозки из Южной Кореи в ЕС продолжают дорожать из-за атак в Красном море

Ведомости

Стоимость контейнерных перевозок из Южной Кореи в Европу увеличилась в июне на фоне затянувшейся напряженности вокруг Красного моря, сообщает Yonhap со ссылкой на таможенное агентство.

Доставка 40-футового контейнера из Южной Кореи в Евросоюз в среднем подорожала на 44,6% за месяц (на 121,6% за год) до 6,14 млн вон (US$4,449).

Рост связан с вынужденной приостановкой транзита по ближневосточному морскому маршруту из-за ударов по судам в Красном море со стороны йеменских хуситов. Это также привело к увеличению времени доставки.

При этом средняя стоимость доставки из Евросоюза в Южную Корею в июне снизилась на 10,8% в месячном исчислении до 1,75 млн вон. Это стало первым месячным падением с февраля 2024 г. Но стоимость перевозок увеличилась на 23,6% по сравнению с годом ранее.

9 июля и 14 июня управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) сообщало о нападении на суда у берегов Йемена. 14 июня хуситы атаковали украинское судно «Вербена» в Аденском заливе, был ранен один моряк, а 13 июня была совершена атака греческое торговое судно Tutor, шедшее под либерийским флагом из России в Красном море. Корабль был поврежден, произошло сильное затопление машинного отделения.

С осени 2023 г. йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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