Великобритания сообщила о новом нападении на судно у побережья Йемена
У берегов Йемена произошло нападение на судно. Об этом сообщило управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 180 морских милях к востоку от Ништуна, Йемен», – сказано в сообщении.
Обстоятельства происшествия расследуются, судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
24 июня UKMTO сообщило о нападении на торговое судно у берегов Йемена. Капитан корабля рассказал о взрыве в непосредственной близости от судна. Экипаж не пострадал.
14 июня хуситы атаковали украинское судно «Вербена» в Аденском заливе, был ранен один моряк. 13 июня они атаковали в Красном море греческое торговое судно Tutor, шедшее под либерийским флагом из России. В результате удара беспилотного надводного аппарата корабль был поврежден, произошло сильное затопление машинного отделения.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.
14 июня лидеры стран «большой семерки» (G7) потребовали от членов йеменского движения немедленно прекратить нападения на суда в Красном море и Аденском заливе.