Великобритания сообщила о новом нападении на торговое судно у побережья Йемена
У берегов Йемена произошло нападение на торговое судно. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своем сайте.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 246 морских милях к юго-востоку от Ништуна, Йемен», – говорится в сообщении.
Капитан корабля рассказал о взрыве в непосредственной близости от судна. Экипаж не пострадал, судно направляется в порт. Обстоятельства происшествия расследуются, судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.
NBC News со ссылкой на Associated Press сообщил, что американский авианосец Dwight Eisenhower покинет Красное море после атак.
12 июня Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об атаке хуситов на торговое судно Tutor в Красном море. UKMTO 18 июня сообщил, что Tutor, предположительно, затонуло. Позже хуситы показали беспилотный катер собственного производства «Туфан-1», которым было атаковано судно.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.