Около 70% репатриируемой экспортной выручки номинировано в нацвалютах

«Около 70% возврата валюты идет в национальных валютах. То есть то, о чем говорит руководство страны, что перевести расчеты в нацвалюты, это действительно срабатывает», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Чиханчин подчеркнул, что основная масса экспортеров возвращает валюту и продает, соблюдая законодательство.