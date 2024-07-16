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Около 70% репатриируемой экспортной выручки номинировано в нацвалютах

Ведомости

Примерно 70% валютной выручки, которую экспортеры должны репатриировать согласно соответствующему указу, номинировано в национальных валютах. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Около 70% возврата валюты идет в национальных валютах. То есть то, о чем говорит руководство страны, что перевести расчеты в нацвалюты, это действительно срабатывает», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Чиханчин подчеркнул, что основная масса экспортеров возвращает валюту и продает, соблюдая законодательство.

В октябре 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому крупнейшие экспортеры обязаны репатриировать и продавать валютную выручку. Документ вступил в силу с 16 октября и должен был действовать до 30 апреля 2024 г.

27 апреля действие указа продлили до 30 апреля 2025 г. Требование распространяется на экспортеров из 43 групп компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Перечисленные компании должны зачислять на счета в российских банках как минимум 80% иностранной валюты, полученной от экспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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