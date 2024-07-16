Около 70% репатриируемой экспортной выручки номинировано в нацвалютах
Примерно 70% валютной выручки, которую экспортеры должны репатриировать согласно соответствующему указу, номинировано в национальных валютах. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Около 70% возврата валюты идет в национальных валютах. То есть то, о чем говорит руководство страны, что перевести расчеты в нацвалюты, это действительно срабатывает», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Чиханчин подчеркнул, что основная масса экспортеров возвращает валюту и продает, соблюдая законодательство.
В октябре 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому крупнейшие экспортеры обязаны репатриировать и продавать валютную выручку. Документ вступил в силу с 16 октября и должен был действовать до 30 апреля 2024 г.
27 апреля действие указа продлили до 30 апреля 2025 г. Требование распространяется на экспортеров из 43 групп компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Перечисленные компании должны зачислять на счета в российских банках как минимум 80% иностранной валюты, полученной от экспорта.