Просроченные долги налогоплательщиков выросли в 1,3 раза в 2023 году

«Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) 16 июля писали, что банки выставили в первом полугодии на продажу рекордный за последние три года объем просроченной задолженности граждан – 129,6 млрд руб. Это почти на 25% больше показателя за аналогичный период год назад, но всего на 0,62% выше, чем в 2022 г.