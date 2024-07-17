Просроченные долги налогоплательщиков выросли в 1,3 раза в 2023 году
Общий объем задолженности составил 1,325 трлн руб. Данные приводятся в сравнении с 2022 г. В последних открытых данных на конец 2022 г. отмечалось, что совокупный размер задолженности оценивался в 1,3 трлн руб., а общий размер недоимки в 1,027 трлн руб.
Издание со ссылкой на пресс-службу ФНС сообщило, что значения показателей, приведенные Счетной палатой, связаны с изменениями в методологии формирования бюджетной отчетности и в значительной степени носят технический характер. Уточняется, что в действительности платежная дисциплина выросла в 1,5 раза, а общее число должников сократилось в 1,7 раза.
Совокупная дебиторская задолженность по доходам ФНС, которая включает в себя долги по налогам, сборам и др., увеличилась в два раза и составила 2,37 трлн руб.
«Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) 16 июля писали, что банки выставили в первом полугодии на продажу рекордный за последние три года объем просроченной задолженности граждан – 129,6 млрд руб. Это почти на 25% больше показателя за аналогичный период год назад, но всего на 0,62% выше, чем в 2022 г.
При этом доля купленной коллекторами просроченной задолженности за первые полгода также оказалась рекордной для рынка за последние три года – 89,7% от всех выставленных на продажу долгов, или 115 млрд руб.
В долевом соотношении показатель оказался близок к прошлогоднему значению, когда из 104 млрд руб. выставленной на продажу просрочки профессиональные взыскатели приобрели 90,1 млрд руб., или 86,6%. Для сравнения, в январе – июне 2022 г. банки выставили долгов на 128,8 млрд руб., а коллекторы купили из них 93,1 млрд руб., или 72,2%.