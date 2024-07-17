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Просроченные долги налогоплательщиков выросли в 1,3 раза в 2023 году

Ведомости

Просроченная задолженность налогоплательщиков перед Федеральной налоговой службой (ФНС) выросла в 1,3 раза в 2023 г., пишет РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.

Общий объем задолженности составил 1,325 трлн руб. Данные приводятся в сравнении с 2022 г. В последних открытых данных на конец 2022 г. отмечалось, что совокупный размер задолженности оценивался в 1,3 трлн руб., а общий размер недоимки в 1,027 трлн руб.

Издание со ссылкой на пресс-службу ФНС сообщило, что значения показателей, приведенные Счетной палатой, связаны с изменениями в методологии формирования бюджетной отчетности и в значительной степени носят технический характер. Уточняется, что в действительности платежная дисциплина выросла в 1,5 раза, а общее число должников сократилось в 1,7 раза.

Совокупная дебиторская задолженность по доходам ФНС, которая включает в себя долги по налогам, сборам и др., увеличилась в два раза и составила 2,37 трлн руб. 

«Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) 16 июля писали, что банки выставили в первом полугодии на продажу рекордный за последние три года объем просроченной задолженности граждан – 129,6 млрд руб. Это почти на 25% больше показателя за аналогичный период год назад, но всего на 0,62% выше, чем в 2022 г.

При этом доля купленной коллекторами просроченной задолженности за первые полгода также оказалась рекордной для рынка за последние три года – 89,7% от всех выставленных на продажу долгов, или 115 млрд руб. 

В долевом соотношении показатель оказался близок к прошлогоднему значению, когда из 104 млрд руб. выставленной на продажу просрочки профессиональные взыскатели приобрели 90,1 млрд руб., или 86,6%. Для сравнения, в январе – июне 2022 г. банки выставили долгов на 128,8 млрд руб., а коллекторы купили из них 93,1 млрд руб., или 72,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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