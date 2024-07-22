Объем инвестиций «Русгидро» составит 800 млрд рублей до 2028 года

Путин встречался с Хмариным в марте 2023 г. Тогда глава компании заявил, что «Русгидро» является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников. В компании есть фактически все виды генерации, кроме атомной, она производит электроэнергию из водных потоков, из солнца, из ветра, из геотермальной энергии. Новая стратегия группы «Русгидро» до 2035 г. ориентирует компанию на низкоуглеродную генерацию.