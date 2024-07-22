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Объем инвестиций «Русгидро» составит 800 млрд рублей до 2028 года

Ведомости

До 2028 г. ПАО «Русгидро» планирует инвестировать более 800 млрд руб., из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Компания намерена ввести около 2,5 ГВт электрической мощности и построить более 500 км линий электропередачи. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину председатель правления – генеральный директор «Русгидро» Виктор Хмарин, передает пресс-служба Кремля.

По словам Хмарина, сейчас проектируется две гидростанции в Амурской области на притоках Амура – Селемджинская и Нижне-Зейская. Всего «Русгидро» дает 16% от общей энергетической мощности в стране. В 2023 г. инвестиции компании достигли около 223 млрд руб. Выручка увеличилась на 20% и составила более 560 млрд руб.

«Мы закончили достаточно серьезные проекты, такие как на Чукотке первую линию перед Билибино, почти 500 км 110-й линии [110 кВ] в сложных климатических условиях. Мы завершили один из блоков Владивостокской ТЭЦ-2. Мы закончили Красногорскую малую ГЭС-1, это 25 МВт, очень красивая большая станция в Карачаево-Черкесии», – пояснил Хмарин.

Путин встречался с Хмариным в марте 2023 г. Тогда глава компании заявил, что «Русгидро» является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников. В компании есть фактически все виды генерации, кроме атомной, она производит электроэнергию из водных потоков, из солнца, из ветра, из геотермальной энергии. Новая стратегия группы «Русгидро» до 2035 г. ориентирует компанию на низкоуглеродную генерацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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