Глава РФПИ назвал условие для удвоения товарооборота России и Китая к 2030 году

Он напомнил, что в 2023 г. торговый оборот между странами достиг рекордных $240 млрд и, по прогнозу, превысит этот показатель по итогам этого года. По мнению Дмитриева, такая динамика обусловлена в том числе переходу на взаиморасчеты в национальных валютах, доля которых сейчас превышает 90% в торговых операциях.