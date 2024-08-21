Глава РФПИ назвал условие для удвоения товарооборота России и Китая к 2030 году
Товарооборот между Россией и Китаем к 2030 г. может удвоиться в случае устранения препятствий во взаиморасчетах между банками двух стран. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который 21 августа примет участие в переговорах премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.
Он напомнил, что в 2023 г. торговый оборот между странами достиг рекордных $240 млрд и, по прогнозу, превысит этот показатель по итогам этого года. По мнению Дмитриева, такая динамика обусловлена в том числе переходу на взаиморасчеты в национальных валютах, доля которых сейчас превышает 90% в торговых операциях.
«Видим потенциал удвоения товарооборота к 2030 г. при условии устранения оставшихся препятствий во взаиморасчетах между банками двух стран», – сказал гендиректор РФПИ.
Он добавил, что РФПИ также намерен удвоить портфель российско-китайских инвестпроектов в течение ближайших трех-четырех лет.
20 августа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств заявил, что в первом полугодии товарооборот между странами увеличился на 4,8%, составив $113 млрд, сообщало агентство «РИА Новости». При этом он отметил, что темпы роста отстают от показателей прошлого года – в январе – июне 2023 г. показатель вырос на 40,6% до $114,54 млрд.