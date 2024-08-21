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Глава РФПИ назвал условие для удвоения товарооборота России и Китая к 2030 году

Ведомости

Товарооборот между Россией и Китаем к 2030 г. может удвоиться в случае устранения препятствий во взаиморасчетах между банками двух стран. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который 21 августа примет участие в переговорах премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

Он напомнил, что в 2023 г. торговый оборот между странами достиг рекордных $240 млрд и, по прогнозу, превысит этот показатель по итогам этого года. По мнению Дмитриева, такая динамика обусловлена в том числе переходу на взаиморасчеты в национальных валютах, доля которых сейчас превышает 90% в торговых операциях.

«Видим потенциал удвоения товарооборота к 2030 г. при условии устранения оставшихся препятствий во взаиморасчетах между банками двух стран», – сказал гендиректор РФПИ.

Он добавил, что РФПИ также намерен удвоить портфель российско-китайских инвестпроектов в течение ближайших трех-четырех лет.

20 августа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств заявил, что в первом полугодии товарооборот между странами увеличился на 4,8%, составив $113 млрд, сообщало агентство «РИА Новости». При этом он отметил, что темпы роста отстают от показателей прошлого года – в январе – июне 2023 г. показатель вырос на 40,6% до $114,54 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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