Росстат: недельная инфляция в России замедлилась до 0,04%
На неделе с 13 по 19 августа потребительская инфляция замедлилась до 0,04%, следует из данных Росстата о текущей ценовой ситуации.
Потребительские цены с начала августа выросли на 0,09%, с начала года – на 5,15%. Инфляция в России составила 9,04% в годовом выражении.
По последним данным, за указанный период цены в секторе продовольственных товаров не изменились. При этом зафиксировано ускорение дефляции на плодоовощную продукцию (-1,42%). Цены на остальные продукты питания изменились на 0,12%. Росстат отметил снижение цен на баранину (-0,31% за неделю), продолжило ускоряться снижение цен на мясо кур (-0,25%), также дешевеют яйца (-0,07%).
Цены на непродовольственные товары выросли на 0,14%. На легковые авто цены изменились на 0,72%. Подешевели электро- и бытовые приборы (-0,13%), при этом на медицинские товары и стройматериалы цены повысились на 0,11% и 0,24% соответственно. Цены на дизельное топливо изменились на 0,14%.
В отчете Росстата отмечается, что в секторе услуг возобновилась дефляция (-0,07%). Это произошло за счет снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы на 1,27%. Кроме того, продолжают дешеветь услуги санаториев (-0,25%), снизились темпы роста цен на услуги гостиниц (0,24%). Цены на бытовые услуги выросли на 0,09%.
Неделей ранее инфляция в России ускорилась до 0,05%. В конце июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях. Регулятор может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если у него будут сомнения в том, что инфляция в стране замедляется, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин.