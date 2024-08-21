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Росстат: недельная инфляция в России замедлилась до 0,04%

Ведомости

На неделе с 13 по 19 августа потребительская инфляция замедлилась до 0,04%, следует из данных Росстата о текущей ценовой ситуации.

Потребительские цены с начала августа выросли на 0,09%, с начала года – на 5,15%. Инфляция в России составила 9,04% в годовом выражении.

По последним данным, за указанный период цены в секторе продовольственных товаров не изменились. При этом зафиксировано ускорение дефляции на плодоовощную продукцию (-1,42%). Цены на остальные продукты питания изменились на 0,12%. Росстат отметил снижение цен на баранину (-0,31% за неделю), продолжило ускоряться снижение цен на мясо кур (-0,25%), также дешевеют яйца (-0,07%).

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,14%. На легковые авто цены изменились на 0,72%. Подешевели электро- и бытовые приборы (-0,13%), при этом на медицинские товары и стройматериалы цены повысились на 0,11% и 0,24% соответственно. Цены на дизельное топливо изменились на 0,14%.

В отчете Росстата отмечается, что в секторе услуг возобновилась дефляция (-0,07%). Это произошло за счет снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы на 1,27%. Кроме того, продолжают дешеветь услуги санаториев (-0,25%), снизились темпы роста цен на услуги гостиниц (0,24%). Цены на бытовые услуги выросли на 0,09%.

Неделей ранее инфляция в России ускорилась до 0,05%. В конце июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях. Регулятор может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если у него будут сомнения в том, что инфляция в стране замедляется, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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