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Мишустин поручил выдвинуть Юдаеву на пост исполнительного директора в МВФ

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выдвинуть бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксению Юдаеву на пост исполнительного директора в Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение кабмина.

Внести кандидатуру Юдаевой для избрания на пост исполнительного директора от России поручено министру финансов, управляющему от РФ в МВФ Антону Силуанову. Также он должен проинформировать об этом директора-распорядителя МВФ.

В Минфине подтвердили выдвижение кандидатуры Юдаевой на пост исполнительного директора от России в МВФ еще в начале сентября.

Ксении Юдаевой 54 года. Она окончила экономический факультет МГУ по специальности «экономист-математик», а также Российскую экономическую школу со степенью магистра экономики. Имеет степень доктора философии (PhD) по экономике Массачусетского технологического института. С 2012 по 2013 г. работала в администрации президента РФ. Затем в течение 10 лет занимала пост первого заместителя председателя ЦБ и была членом совета директоров Банка России.

11 сентября стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. Bloomberg отмечало, что о таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она может сменить Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг. В случае избрания Юдаева приступит к работе в МВФ с 1 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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