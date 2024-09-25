Мишустин поручил выдвинуть Юдаеву на пост исполнительного директора в МВФ

11 сентября стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. Bloomberg отмечало, что о таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она может сменить Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг. В случае избрания Юдаева приступит к работе в МВФ с 1 ноября.