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Правительство объяснило причину продления упрощенного ввоза товаров

Ведомости

Причинами для продления упрощенного порядка ввоза товаров в РФ стали большое количество обращений от бизнес-ассоциаций и результаты реализации меры. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко

Кабмин получил более 20 обращений от ассоциаций, среди которых – «Озон», «Опора России» и др. С 2022 г. было оформлено более 219 800 упрощенных деклараций из 145 стран. На данный момент из них действуют 46 000 деклараций. Чаще всего к этой мере поддержки обращаются малый и средний бизнес. По подсчетам кабмина, таких – 95% пользователей.

В правительстве добавили, что наибольшее значение продление упрощенного ввоза имеет для ритейла и сферы небольшого промышленного производства. Они могут в упрощенном порядке ввозить партии бытовых товаров, запчасти для станков и авто. В плане экономии для бизнеса принятое решение отразилось на времени и финансах: в среднем на поставку уходит на два-три месяца меньше, а затраты на один документ снижены на 50 000–500 000 руб. в зависимости от продукции.

«Какие-то упрощения вводим временно, как в случае с декларациями. Какие-то выводим на регулярную основу. В данный момент по всем массовым видам лицензий и разрешений значительно сокращены сроки их получения и количество запрашиваемых документов. Сама услуга доступна в цифровом виде», – пояснил зампред правительства – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

В сентябре кабмин продлил до 1 сентября 2025 г. действие упрощенного порядка маркировки и сертификации иностранных товаров при ввозе их из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. В правительстве пояснили, что такой порядок позволил снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес.

В марте 2022 г. правительство разрешило производителям и экспортерам товаров, которым нужна сертификация, использовать упрощенный порядок: достаточно предоставить декларацию о соответствии товаров, основанную на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований.

После этого у компании есть шесть месяцев, чтобы подтвердить соответствие товаров требованиям регламентов ЕАЭС или российского законодательства. Смягченные правила импорта были введены в ответ на ограничения западных стран на ввоз продукции в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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