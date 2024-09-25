Правительство объяснило причину продления упрощенного ввоза товаров

В правительстве добавили, что наибольшее значение продление упрощенного ввоза имеет для ритейла и сферы небольшого промышленного производства. Они могут в упрощенном порядке ввозить партии бытовых товаров, запчасти для станков и авто. В плане экономии для бизнеса принятое решение отразилось на времени и финансах: в среднем на поставку уходит на два-три месяца меньше, а затраты на один документ снижены на 50 000–500 000 руб. в зависимости от продукции.