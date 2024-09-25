Правительство объяснило причину продления упрощенного ввоза товаров
Причинами для продления упрощенного порядка ввоза товаров в РФ стали большое количество обращений от бизнес-ассоциаций и результаты реализации меры. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко
Кабмин получил более 20 обращений от ассоциаций, среди которых – «Озон», «Опора России» и др. С 2022 г. было оформлено более 219 800 упрощенных деклараций из 145 стран. На данный момент из них действуют 46 000 деклараций. Чаще всего к этой мере поддержки обращаются малый и средний бизнес. По подсчетам кабмина, таких – 95% пользователей.
В правительстве добавили, что наибольшее значение продление упрощенного ввоза имеет для ритейла и сферы небольшого промышленного производства. Они могут в упрощенном порядке ввозить партии бытовых товаров, запчасти для станков и авто. В плане экономии для бизнеса принятое решение отразилось на времени и финансах: в среднем на поставку уходит на два-три месяца меньше, а затраты на один документ снижены на 50 000–500 000 руб. в зависимости от продукции.
«Какие-то упрощения вводим временно, как в случае с декларациями. Какие-то выводим на регулярную основу. В данный момент по всем массовым видам лицензий и разрешений значительно сокращены сроки их получения и количество запрашиваемых документов. Сама услуга доступна в цифровом виде», – пояснил зампред правительства – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.
В сентябре кабмин продлил до 1 сентября 2025 г. действие упрощенного порядка маркировки и сертификации иностранных товаров при ввозе их из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. В правительстве пояснили, что такой порядок позволил снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес.
В марте 2022 г. правительство разрешило производителям и экспортерам товаров, которым нужна сертификация, использовать упрощенный порядок: достаточно предоставить декларацию о соответствии товаров, основанную на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований.
После этого у компании есть шесть месяцев, чтобы подтвердить соответствие товаров требованиям регламентов ЕАЭС или российского законодательства. Смягченные правила импорта были введены в ответ на ограничения западных стран на ввоз продукции в Россию.