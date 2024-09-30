ПМЭФ в 2025 году пройдет с 18 по 21 июня
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 г. пройдет с 18 по 21 июня, сообщается на сайте Росконгресса.
«Успех ПМЭФ-2024 был впечатляющим: участие приняли 21 800 человек из 139 стран и территорий, заключено 1073 соглашения на сумму свыше 6,4 трлн руб. Особо стоит отметить участие большого количества представителей стран объединения БРИКС, где Россия председательствует в 2024 г.», – приводятся слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Он выразил уверенность, что ПМЭФ-2025 станет ключевым инструментом для разработки новых стратегий, которые позволят справляться с глобальными экономическими вызовами. По его словам, форум пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами – от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями.
В 2024 г. ПМЭФ прошел 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года была заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».