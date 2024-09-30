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ПМЭФ в 2025 году пройдет с 18 по 21 июня

Ведомости

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 г. пройдет с 18 по 21 июня, сообщается на сайте Росконгресса.

«Успех ПМЭФ-2024 был впечатляющим: участие приняли 21 800 человек из 139 стран и территорий, заключено 1073 соглашения на сумму свыше 6,4 трлн руб. Особо стоит отметить участие большого количества представителей стран объединения БРИКС, где Россия председательствует в 2024 г.», – приводятся слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. 

Он выразил уверенность, что ПМЭФ-2025 станет ключевым инструментом для разработки новых стратегий, которые позволят справляться с глобальными экономическими вызовами. По его словам, форум пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами – от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями.

В 2024 г. ПМЭФ прошел 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года была заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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