ПМЭФ в 2025 году пройдет с 18 по 21 июня

Он выразил уверенность, что ПМЭФ-2025 станет ключевым инструментом для разработки новых стратегий, которые позволят справляться с глобальными экономическими вызовами. По его словам, форум пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами – от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями.