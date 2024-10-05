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Правительство выделило 9 млрд рублей на продление М-12 «Восток»

Четыре новых участка станут частью международного транспортного коридора «Россия»
Ведомости

Правительство России выделило 9 млрд руб. на опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Решение предполагает строительство обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны, населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново, а также реконструкцию еще двух участков дорог на территории Татарстана, пояснили в правительстве. 

Ожидается, что движение по новым участкам дорог запустят до конца года. Они станут частью международного транспортного коридора «Россия».

Правительство приняло решение о создании новой скоростной платной автотрассы М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань) в 2020 г. В ноябре 2023 г. Мишустин подписал постановление о продлении строящейся платной автомагистрали М-12 до Тюмени. Тогда же она была переименована в М-12 «Восток», а ее маршрут во всех документах начал излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. В конце декабря 2023 г. была открыта трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Протяженность дороги составляет 810 км. С открытием М-12 время в пути до Казани сократилось с 12 до 6,5 часа. В январе 2023 г. стоимость трассы увеличилась до 901,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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