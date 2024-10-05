Правительство выделило 9 млрд рублей на продление М-12 «Восток»Четыре новых участка станут частью международного транспортного коридора «Россия»
Правительство России выделило 9 млрд руб. на опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Решение предполагает строительство обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны, населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново, а также реконструкцию еще двух участков дорог на территории Татарстана, пояснили в правительстве.
Ожидается, что движение по новым участкам дорог запустят до конца года. Они станут частью международного транспортного коридора «Россия».
Правительство приняло решение о создании новой скоростной платной автотрассы М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань) в 2020 г. В ноябре 2023 г. Мишустин подписал постановление о продлении строящейся платной автомагистрали М-12 до Тюмени. Тогда же она была переименована в М-12 «Восток», а ее маршрут во всех документах начал излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. В конце декабря 2023 г. была открыта трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Протяженность дороги составляет 810 км. С открытием М-12 время в пути до Казани сократилось с 12 до 6,5 часа. В январе 2023 г. стоимость трассы увеличилась до 901,5 млрд руб.