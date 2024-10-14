Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

FT: в Китае разочарованы нежеланием Кубы перейти к рыночной модели

Ведомости

КНР публично поддерживает право Кубы выбирать путь экономического развития, но из-за все более слабеющих торговых отношений между коммунистическими странами китайские официальные лица в частном порядке призывают кубинское правительство отказаться от вертикальной плановой экономики в пользу «чего-то более близкого к китайской модели». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди экономистов и дипломатов.

За последние 20 лет объем торговли Китая с Латинской Америкой вырос более чем в 10 раз и продолжает расти: Китай стал вторым по величине торговым партнером в регионе после США. При этом импорт китайских товаров на Кубу сократился с $1,7 млрд в 2017 г. до $1,1 млрд в 2022 г.

Кроме того, после пандемии COVID-19 производство сахара на острове, некогда являвшемся важнейшей отраслью промышленности, резко сократилось: сахара едва хватает для удовлетворения внутренних потребностей, пишет FT. Это привело к расторжению давнего соглашения об экспорте 400 000 т сахара в год в Китай.

По словам собеседников издания, китайские чиновники «были озадачены и разочарованы нежеланием кубинского руководства решительно реализовать программу рыночных реформ», несмотря на экономические проблемы в стране. Несмотря на то что Куба – это единственная коммунистическая страна на американском континенте, которая первой в западном полушарии признала КНР и Китай называет ее «хорошим братом», Пекин не будет заниматься «благотворительностью» для Гаваны, говорят источники.

«Китай – не папочка Кубы. В основном это отношения, основанные на заявлениях о солидарности. Это не стратегические отношения ни для одной из стран», – сказал бывший сотрудник национальной разведки США по Латинской Америке Фултон Армстронг.

Давление на экономику Кубы усилилось, в том числе, из-за ужесточения санкций США. В ноябре 2023 г. Генеральная ассамблея ООН в 31-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить экономические, коммерческие и финансовые ограничения против Кубы. Документ поддержали 187 государств. Против проголосовали США и Израиль, а Украина воздержалась. В июле 2024 г. председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США нанесли экономике Кубы ущерб на $160 млрд после введения санкций и включения страны в список государств – спонсоров терроризма.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных