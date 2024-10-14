FT: в Китае разочарованы нежеланием Кубы перейти к рыночной модели

За последние 20 лет объем торговли Китая с Латинской Америкой вырос более чем в 10 раз и продолжает расти: Китай стал вторым по величине торговым партнером в регионе после США. При этом импорт китайских товаров на Кубу сократился с $1,7 млрд в 2017 г. до $1,1 млрд в 2022 г.