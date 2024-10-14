FT: в Китае разочарованы нежеланием Кубы перейти к рыночной модели
КНР публично поддерживает право Кубы выбирать путь экономического развития, но из-за все более слабеющих торговых отношений между коммунистическими странами китайские официальные лица в частном порядке призывают кубинское правительство отказаться от вертикальной плановой экономики в пользу «чего-то более близкого к китайской модели». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди экономистов и дипломатов.
За последние 20 лет объем торговли Китая с Латинской Америкой вырос более чем в 10 раз и продолжает расти: Китай стал вторым по величине торговым партнером в регионе после США. При этом импорт китайских товаров на Кубу сократился с $1,7 млрд в 2017 г. до $1,1 млрд в 2022 г.
Кроме того, после пандемии COVID-19 производство сахара на острове, некогда являвшемся важнейшей отраслью промышленности, резко сократилось: сахара едва хватает для удовлетворения внутренних потребностей, пишет FT. Это привело к расторжению давнего соглашения об экспорте 400 000 т сахара в год в Китай.
По словам собеседников издания, китайские чиновники «были озадачены и разочарованы нежеланием кубинского руководства решительно реализовать программу рыночных реформ», несмотря на экономические проблемы в стране. Несмотря на то что Куба – это единственная коммунистическая страна на американском континенте, которая первой в западном полушарии признала КНР и Китай называет ее «хорошим братом», Пекин не будет заниматься «благотворительностью» для Гаваны, говорят источники.
«Китай – не папочка Кубы. В основном это отношения, основанные на заявлениях о солидарности. Это не стратегические отношения ни для одной из стран», – сказал бывший сотрудник национальной разведки США по Латинской Америке Фултон Армстронг.
Давление на экономику Кубы усилилось, в том числе, из-за ужесточения санкций США. В ноябре 2023 г. Генеральная ассамблея ООН в 31-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить экономические, коммерческие и финансовые ограничения против Кубы. Документ поддержали 187 государств. Против проголосовали США и Израиль, а Украина воздержалась. В июле 2024 г. председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США нанесли экономике Кубы ущерб на $160 млрд после введения санкций и включения страны в список государств – спонсоров терроризма.