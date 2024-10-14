В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в октябре

Зампред подчеркнул, что устойчивые темпы роста цен сохраняются с сентября 2024 г. На настоящий момент нет значимых указаний на изменение динамики, добавил Заботкин. Он также сообщил, что Банк России по-прежнему намерен добиться достижения цели по инфляции в 2025 г.