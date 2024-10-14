В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в октябре
В Банке России допускают повышение ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора в октябре. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, передает «РИА Новости».
«Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании», – сказал он.
Ближайшее заседание должно пройти 25 октября. На нем регулятор также представит обновленный среднесрочный макропрогноз. Заботкин заявил, что в Центробанке не отметили значимых признаков замедления роста цен в России.
Зампред подчеркнул, что устойчивые темпы роста цен сохраняются с сентября 2024 г. На настоящий момент нет значимых указаний на изменение динамики, добавил Заботкин. Он также сообщил, что Банк России по-прежнему намерен добиться достижения цели по инфляции в 2025 г.
Согласно июльскому прогнозу ЦБ, целевой показатель по инфляции установлен на уровне 4-4,5%. 13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 октября.