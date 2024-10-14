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В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в октябре

Ведомости

В Банке России допускают повышение ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора в октябре. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, передает «РИА Новости».

«Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании», – сказал он.

Ближайшее заседание должно пройти 25 октября. На нем регулятор также представит обновленный среднесрочный макропрогноз. Заботкин заявил, что в Центробанке не отметили значимых признаков замедления роста цен в России.

Зампред подчеркнул, что устойчивые темпы роста цен сохраняются с сентября 2024 г. На настоящий момент нет значимых указаний на изменение динамики, добавил Заботкин. Он также сообщил, что Банк России по-прежнему намерен добиться достижения цели по инфляции в 2025 г. 

Согласно июльскому прогнозу ЦБ, целевой показатель по инфляции установлен на уровне 4-4,5%. 13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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