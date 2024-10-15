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Минфин предложил повысить цены на крепкий алкоголь с 1 января 2025 года

Ведомости

Министерство финансов предлагает повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь с 1 января 2025 г. Для водки стоимость может составить 349 руб. за пол-литра, бренди – 472 руб., коньяка – 651 руб. Проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Рост цен связали с ростом затрат на производство, логистику и с повышением уровня инфляции, сообщается в проекте.

Сейчас цена на водку составляет 299 руб. за пол-литра, на коньяк – 556 руб., на бренди – 403 руб. Такие цены были установлены Минфином с 1 июня.

Минфин также предлагает установить минимальные закупочные цены на алкогольную продукцию. Таким образом, стоимость бренди составит 383 руб. за пол-литра, а конька – 527 руб.

Если же алкоголь закупается у предприятия, имеющего лицензию на производство, то цены будут следующими: бренди – 364 руб. за пол-литра, коньяк – 500 руб.

Кроме того, планируется повышение цен на ликеро-водочную и другую алкогольную продукцию крепостью выше 28%, за исключением водки. Диапазон цен составит от 277 до 504 руб. в зависимости от крепости напитка.

4 октября производители сидра предупреждали о подорожании напитка в связи с нехваткой и подорожанием яблок, необходимых для его выпуска. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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