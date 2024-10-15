Минфин предложил повысить цены на крепкий алкоголь с 1 января 2025 года
Министерство финансов предлагает повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь с 1 января 2025 г. Для водки стоимость может составить 349 руб. за пол-литра, бренди – 472 руб., коньяка – 651 руб. Проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Рост цен связали с ростом затрат на производство, логистику и с повышением уровня инфляции, сообщается в проекте.
Сейчас цена на водку составляет 299 руб. за пол-литра, на коньяк – 556 руб., на бренди – 403 руб. Такие цены были установлены Минфином с 1 июня.
Минфин также предлагает установить минимальные закупочные цены на алкогольную продукцию. Таким образом, стоимость бренди составит 383 руб. за пол-литра, а конька – 527 руб.
Если же алкоголь закупается у предприятия, имеющего лицензию на производство, то цены будут следующими: бренди – 364 руб. за пол-литра, коньяк – 500 руб.
Кроме того, планируется повышение цен на ликеро-водочную и другую алкогольную продукцию крепостью выше 28%, за исключением водки. Диапазон цен составит от 277 до 504 руб. в зависимости от крепости напитка.
4 октября производители сидра предупреждали о подорожании напитка в связи с нехваткой и подорожанием яблок, необходимых для его выпуска.