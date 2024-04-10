Минфин вновь предложил увеличить минимальную цену на водку до 299 рублей

Кроме того, ведомство рекомендовало повысить минимальные отпускные и оптовые цены у производителей, – отпускную цену на водку с 229 до 246 руб., оптовую – до 256 с 238 руб. Отпускную цену на бренди – с 289 до 311 руб., оптовую – с 304 до 327 руб. Отпускную цену на коньяк – 397 до 427 руб., оптовую – с 419 до 450 руб.