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Минфин вновь предложил увеличить минимальную цену на водку до 299 рублей

Ведомости

Минфин России предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 299 руб. за пол-литра с 1 июня. Это следует из проекта приказа, опубликованного на сайте проектов нормативных актов.

Ведомство также предлагает увеличить минимальную цену на коньяк и бренди – до 556 и 403 руб. за 0,5 л соответственно. Кроме того, министерство предложило включить ром в реестр напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, и установить для него отметку в 403 руб. за 0,5 л.

Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 281 руб., бренди – 375 руб., а коньяка – 517 руб. за 0,5 л. Для рома минимальной цены розничной продажи в настоящее время не установлено.

Кроме того, ведомство рекомендовало повысить минимальные отпускные и оптовые цены у производителей, – отпускную цену на водку с 229 до 246 руб., оптовую – до 256 с 238 руб. Отпускную цену на бренди – с 289 до 311 руб., оптовую – с 304 до 327 руб. Отпускную цену на коньяк –  397 до 427 руб., оптовую – с 419 до 450 руб.

Минфин выступал с подобной инициативой в октябре 2023 г. Тогда министерство в своем проекте установила те же лимиты. Предложение обуславливалось уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% и ростом затрат на производство продукции. 

Повысить МРЦ на спиртные напитки Минфин просил Союз производителей алкогольной продукции в начале октября прошлого года. Тогда обсуждалась ставка на уровне 7%. Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман в интервью «Ведомостям» называл увеличение МРЦ на крепкие алкогольные напитки на более 7% логичной государственной инициативой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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