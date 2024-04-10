Минфин вновь предложил увеличить минимальную цену на водку до 299 рублей
Минфин России предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 299 руб. за пол-литра с 1 июня. Это следует из проекта приказа, опубликованного на сайте проектов нормативных актов.
Ведомство также предлагает увеличить минимальную цену на коньяк и бренди – до 556 и 403 руб. за 0,5 л соответственно. Кроме того, министерство предложило включить ром в реестр напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, и установить для него отметку в 403 руб. за 0,5 л.
Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 281 руб., бренди – 375 руб., а коньяка – 517 руб. за 0,5 л. Для рома минимальной цены розничной продажи в настоящее время не установлено.
Кроме того, ведомство рекомендовало повысить минимальные отпускные и оптовые цены у производителей, – отпускную цену на водку с 229 до 246 руб., оптовую – до 256 с 238 руб. Отпускную цену на бренди – с 289 до 311 руб., оптовую – с 304 до 327 руб. Отпускную цену на коньяк – 397 до 427 руб., оптовую – с 419 до 450 руб.
Минфин выступал с подобной инициативой в октябре 2023 г. Тогда министерство в своем проекте установила те же лимиты. Предложение обуславливалось уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% и ростом затрат на производство продукции.
Повысить МРЦ на спиртные напитки Минфин просил Союз производителей алкогольной продукции в начале октября прошлого года. Тогда обсуждалась ставка на уровне 7%. Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман в интервью «Ведомостям» называл увеличение МРЦ на крепкие алкогольные напитки на более 7% логичной государственной инициативой.