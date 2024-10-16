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Костин назвал альтернативные повышению ставки ЦБ способы борьбы с инфляцией

Ведомости

Для борьбы с инфляцией, помимо нынешнего монетарного метода, используемого Банком России, есть немонетарные способы, заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках форума Finopolis 2024.

Способ Центробанка является «традиционным методом», который включает повышение ключевой ставки. «Но есть и немонетарные компоненты. Нужно тесное взаимодействие правительства и Центрального банка, потому что, помимо ставки, [на инфляцию] могут влиять такие факторы как, скажем, тарифы естественных монополий, рост заработной платы, бюджетные расходы», – сказал он.

Глава ВТБ при этом отметил, что сейчас из-за множества немонетарных компонентов замедление инфляции происходит «не так быстро, как хотелось бы».

11 октября зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил о необходимости создать в России регулярный совещательный орган по инфляции. Он заявлял, что «победа над инфляцией в России – это кросс-функциональная задача» и Банк России не может единолично ее достигнуть. По его словам, все заинтересованы в том, чтобы победа над инфляцией произошла как можно быстрее и при условии наименьших процентных ставок.

Костин допустил 16 октября, что ключевая ставка ЦБ увеличится до 21% в этом году. Он предположил, что в первую половину 2025 г. «достаточно жесткая» денежно-кредитная политика (ДКП) продолжится, но со второго полугодия «она постепенно может снижаться, как и инфляция».

13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допускала повышение ставки в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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