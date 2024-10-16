Костин назвал альтернативные повышению ставки ЦБ способы борьбы с инфляцией

11 октября зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил о необходимости создать в России регулярный совещательный орган по инфляции. Он заявлял, что «победа над инфляцией в России – это кросс-функциональная задача» и Банк России не может единолично ее достигнуть. По его словам, все заинтересованы в том, чтобы победа над инфляцией произошла как можно быстрее и при условии наименьших процентных ставок.