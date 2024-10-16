Костин назвал альтернативные повышению ставки ЦБ способы борьбы с инфляцией
Для борьбы с инфляцией, помимо нынешнего монетарного метода, используемого Банком России, есть немонетарные способы, заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках форума Finopolis 2024.
Способ Центробанка является «традиционным методом», который включает повышение ключевой ставки. «Но есть и немонетарные компоненты. Нужно тесное взаимодействие правительства и Центрального банка, потому что, помимо ставки, [на инфляцию] могут влиять такие факторы как, скажем, тарифы естественных монополий, рост заработной платы, бюджетные расходы», – сказал он.
Глава ВТБ при этом отметил, что сейчас из-за множества немонетарных компонентов замедление инфляции происходит «не так быстро, как хотелось бы».
11 октября зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил о необходимости создать в России регулярный совещательный орган по инфляции. Он заявлял, что «победа над инфляцией в России – это кросс-функциональная задача» и Банк России не может единолично ее достигнуть. По его словам, все заинтересованы в том, чтобы победа над инфляцией произошла как можно быстрее и при условии наименьших процентных ставок.
Костин допустил 16 октября, что ключевая ставка ЦБ увеличится до 21% в этом году. Он предположил, что в первую половину 2025 г. «достаточно жесткая» денежно-кредитная политика (ДКП) продолжится, но со второго полугодия «она постепенно может снижаться, как и инфляция».
13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допускала повышение ставки в октябре.