ВТБ прогнозирует сокращение объемов розничного кредитования на 36% в IV квартале
В IV квартале объемы рынка розничного кредитования сократятся на 36% к аналогичному периоду прошлого года, выдачи достигнут 2,7 трлн руб. Такой прогноз в ходе Finopolis 2024 дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«На рынке продолжается сокращение объемов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для так называемой «кредитной зимы», – сказал Горшков.
ВТБ ожидает снижения общерыночных продаж по итогам года более чем на 15% до 13,5 трлн руб. и пока не видит предпосылок к изменению ситуации в начале 2025 г., добавил он.
Самое заметное снижение в IV квартале, согласно прогнозу, покажет ипотека. Выдачи по ней упадут в два раза до 1,2 трлн руб. Сокращение объемов продаж на 33% ждет и кредиты наличными – до 1 трлн руб. В плюсе окажется только рынок автокредитования, показав рост на 12% и достигнув объема выдачи в 527 млрд руб.
Общий объем кредитных продаж за 10 месяцев этого года составит около 11,7 трлн руб., что на 14% ниже значений января - октября 2023 г. Динамика ВТБ будет на уровне рынка – сумма розничных кредитов за этот период достигнет 2 трлн руб., полагают в банке.
За год объем ипотечных выдач составит 5,1 трлн руб., что на 35% ниже результатов прошлого года. Спрос на автокредиты покажет положительную динамику – рост около 60%, в текущем году их выдачи могу превысить рекордные для России 2,4 трлн руб.
В октябре президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин также заявил, что ключевая ставка ЦБ увеличится до 21% в этом году. Он допустил, что в первую половину 2025 г. «достаточно жесткая» денежно-кредитная политика (ДКП) продолжится, но со второго полугодия «она постепенно может снижаться, как и инфляция».
13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. По мнению регулятора, требуется дополнительное ужесточение ДКП, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. В этой связи ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.