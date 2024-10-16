ВТБ прогнозирует сокращение объемов розничного кредитования на 36% в IV квартале

В октябре президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин также заявил, что ключевая ставка ЦБ увеличится до 21% в этом году. Он допустил, что в первую половину 2025 г. «достаточно жесткая» денежно-кредитная политика (ДКП) продолжится, но со второго полугодия «она постепенно может снижаться, как и инфляция».