Костин ожидает роста ключевой ставки до 21%
Ключевая ставка ЦБ увеличится до 21% в этом году, считает президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в эфире телеканала Россия-24.
«Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Не знаю, на этом ли заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня 21%. На наш взгляд, до конца года такая продержится», – сказал он (цитата по ТАСС).
Костин допустил, что в первую половину 2025 г. «достаточно жесткая» денежно-кредитная политика (ДКП) продолжится, но со второго полугодия «она постепенно может снижаться, как и инфляция».
13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
14 октября заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора в октябре. Заседание должно пройти 25 октября. Заботкин заявил, что в Центробанке не отметили значимых признаков замедления роста цен в России. 26 сентября об этом также заявляла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что ЦБ ставит своей целью достичь целевого уровня по инфляции в 4% к концу 2025 г.
25 сентября ЦБ в резюме обсуждения ключевой ставки отметил, что ужесточение ДКП в России не в полной мере отразилось на динамике цен из‑за временных лагов. Вместе с тем инфляционное давление в июле – августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле.