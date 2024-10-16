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Костин ожидает роста ключевой ставки до 21%

Ведомости

Ключевая ставка ЦБ увеличится до 21% в этом году, считает президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в эфире телеканала Россия-24.

«Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Не знаю, на этом ли заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня 21%. На наш взгляд, до конца года такая продержится», – сказал он (цитата по ТАСС).

Костин допустил, что в первую половину 2025 г. «достаточно жесткая» денежно-кредитная политика (ДКП) продолжится, но со второго полугодия «она постепенно может снижаться, как и инфляция».

13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

14 октября заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора в октябре. Заседание должно пройти 25 октября. Заботкин заявил, что в Центробанке не отметили значимых признаков замедления роста цен в России. 26 сентября об этом также заявляла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что ЦБ ставит своей целью достичь целевого уровня по инфляции в 4% к концу 2025 г.

25 сентября ЦБ в резюме обсуждения ключевой ставки отметил, что ужесточение ДКП в России не в полной мере отразилось на динамике цен из‑за временных лагов. Вместе с тем инфляционное давление в июле – августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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