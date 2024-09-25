ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах
Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в России не в полной мере отразилось на динамике цен, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
«Ужесточение денежно-кредитной политики в последние месяцы еще не в полной мере отразилось на динамике цен из‑за временных лагов. В то же время инфляционное давление в июле – августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле», – говорится в материале.
На обсуждении было отмечено, что инфляция в III квартале 2024 г. складывалась выше ожиданий ЦБ, а высокое ценовое давление – это результат перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии 2024 г.
«Учитывая уточнение оценки текущего ценового давления, жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 г., по мнению участников совещания, должна быть выше», – говорится в резюме.
Также было отмечено, что инфляционные ожидания населения росли четыре месяца подряд, последние месяцы высокими темпами дорожали товары-маркеры – бензин, молоко. Повысились ценовые ожидания предприятий, в большей степени в розничной торговле. Ожидания профессиональных аналитиков по инфляции на следующий 2025 г. тоже выросли и находятся выше 4%.
13 сентября совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. За повышение ставки высказывались 12 из 25 опрошенных «Ведомостями» экспертов, остальные ждали ее сохранения. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 16,9-17,4%, в 2025 г. – 14-16%. В пресс-релизе ЦБ говорилось, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г.
Прогноз Банка России по инфляции на конец года – 6,5-7%, а к цели в 4% она придет в 2025 г. Минэкономразвития в обновленном прогнозе ожидает инфляцию на конец года на уровне 7,3%.