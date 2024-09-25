ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах

13 сентября совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. За повышение ставки высказывались 12 из 25 опрошенных «Ведомостями» экспертов, остальные ждали ее сохранения. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 16,9-17,4%, в 2025 г. – 14-16%. В пресс-релизе ЦБ говорилось, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г.