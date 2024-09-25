Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах

Ведомости

Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в России не в полной мере отразилось на динамике цен, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

«Ужесточение денежно-кредитной политики в последние месяцы еще не в полной мере отразилось на динамике цен из‑за временных лагов. В то же время инфляционное давление в июле – августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле», – говорится в материале.

На обсуждении было отмечено, что инфляция в III квартале 2024 г. складывалась выше ожиданий ЦБ, а высокое ценовое давление – это результат перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии 2024 г. 

«Учитывая уточнение оценки текущего ценового давления, жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 г., по мнению участников совещания, должна быть выше», – говорится в резюме.

Также было отмечено, что инфляционные ожидания населения росли четыре месяца подряд, последние месяцы высокими темпами дорожали товары-маркеры – бензин, молоко. Повысились ценовые ожидания предприятий, в большей степени в розничной торговле. Ожидания профессиональных аналитиков по инфляции на следующий 2025 г. тоже выросли и находятся выше 4%.

13 сентября совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. За повышение ставки высказывались 12 из 25 опрошенных «Ведомостями» экспертов, остальные ждали ее сохранения. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 16,9-17,4%, в 2025 г. – 14-16%. В пресс-релизе ЦБ говорилось, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. 

Прогноз Банка России по инфляции на конец года – 6,5-7%, а к цели в 4% она придет в 2025 г. Минэкономразвития в обновленном прогнозе ожидает инфляцию на конец года на уровне 7,3%. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных