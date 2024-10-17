Международные резервы России сократились на $7,6 млрд за неделю

Неделю назад ЦБ также сообщал, что международные резервы страны сократились на $3,7 млрд с 27 сентября по 4 октября. По состоянию на 27 сентября показатель находился на уровне $633,6 млрд. Согласно информации от 4 октября, он за неделю опустился до $629,9 млрд, или на 0,6%. В ЦБ тогда поясняли, что это произошло за счет отрицательной переоценки.