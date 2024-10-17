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Международные резервы России сократились на $7,6 млрд за неделю

Ведомости

Международные резервы РФ на конец дня 11 октября составили $622,3 млрд. Это на $7,6 млрд, или на 1,2% меньше, чем по состоянию на 4 октября. Об этом сообщается на сайте Банка России.

По данным регулятора, снижение резервов произошло «главным образом за счет отрицательной переоценки». При этом почти год назад – 13 октября 2023 г. – объем международных резервов достигал $569,6 млрд.

Неделю назад ЦБ также сообщал, что международные резервы страны сократились на $3,7 млрд с 27 сентября по 4 октября. По состоянию на 27 сентября показатель находился на уровне $633,6 млрд. Согласно информации от 4 октября, он за неделю опустился до $629,9 млрд, или на 0,6%. В ЦБ тогда поясняли, что это произошло за счет отрицательной переоценки.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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