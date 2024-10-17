Международные резервы России сократились на $7,6 млрд за неделю
Международные резервы РФ на конец дня 11 октября составили $622,3 млрд. Это на $7,6 млрд, или на 1,2% меньше, чем по состоянию на 4 октября. Об этом сообщается на сайте Банка России.
По данным регулятора, снижение резервов произошло «главным образом за счет отрицательной переоценки». При этом почти год назад – 13 октября 2023 г. – объем международных резервов достигал $569,6 млрд.
Неделю назад ЦБ также сообщал, что международные резервы страны сократились на $3,7 млрд с 27 сентября по 4 октября. По состоянию на 27 сентября показатель находился на уровне $633,6 млрд. Согласно информации от 4 октября, он за неделю опустился до $629,9 млрд, или на 0,6%. В ЦБ тогда поясняли, что это произошло за счет отрицательной переоценки.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.