Правительство выделит 6,5 млрд рублей на льготные кредиты для жителей сел

Ранее в октябре «Ведомости» сообщали, что средний размер ипотечного кредита по итогам сентября достиг рекорда за последние 11 лет: он составил 4,81 млн руб. и вырос на 4% по сравнению с августом и на 16% – с сентябрем 2023 г. Выдачи продолжают оставаться на низких значениях на фоне окончания массовой льготной программы и высоких ставок: в сентябре банки предоставили населению кредитов на 365 млрд руб., что меньше августа на 1%. Но в годовой динамике сегмент просел на 62% по объему.