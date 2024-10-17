Правительство выделит 6,5 млрд рублей на льготные кредиты для жителей сел
Правительство РФ предоставит 6,5 млрд руб. на льготные кредиты для жителей российских сел, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит официальный Telegram-канал кабмина.
Председатель правительства отметил, что развитие сельских территорий и улучшение качества жизни местных жителей, в том числе посредством строительства современного жилья, являются приоритетными задачами правительства. Для достижения поставленных задач кабмин создаст несколько программ, среди которых – льготная ипотека и кредиты на благоустройство домов.
«Будем и дальше обеспечивать доступ к льготному кредитованию для сельских жителей даже с учетом повышения ключевой ставки Банка России. Выделим дополнительно порядка 6,5 млрд руб. на эти цели, чтобы люди могли погашать ранее взятые займы без риска столкнуться с повышением процентных ставок», – сказал Мишустин на заседании правительства.
Ранее в октябре «Ведомости» сообщали, что средний размер ипотечного кредита по итогам сентября достиг рекорда за последние 11 лет: он составил 4,81 млн руб. и вырос на 4% по сравнению с августом и на 16% – с сентябрем 2023 г. Выдачи продолжают оставаться на низких значениях на фоне окончания массовой льготной программы и высоких ставок: в сентябре банки предоставили населению кредитов на 365 млрд руб., что меньше августа на 1%. Но в годовой динамике сегмент просел на 62% по объему.