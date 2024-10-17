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Правительство выделит 6,5 млрд рублей на льготные кредиты для жителей сел

Ведомости

Правительство РФ предоставит 6,5 млрд руб. на льготные кредиты для жителей российских сел, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит официальный Telegram-канал кабмина.

Председатель правительства отметил, что развитие сельских территорий и улучшение качества жизни местных жителей, в том числе посредством строительства современного жилья, являются приоритетными задачами правительства. Для достижения поставленных задач кабмин создаст несколько программ, среди которых – льготная ипотека и кредиты на благоустройство домов.

«Будем и дальше обеспечивать доступ к льготному кредитованию для сельских жителей даже с учетом повышения ключевой ставки Банка России. Выделим дополнительно порядка 6,5 млрд руб. на эти цели, чтобы люди могли погашать ранее взятые займы без риска столкнуться с повышением процентных ставок», – сказал Мишустин на заседании правительства.

Ранее в октябре «Ведомости» сообщали, что средний размер ипотечного кредита по итогам сентября достиг рекорда за последние 11 лет: он составил 4,81 млн руб. и вырос на 4% по сравнению с августом и на 16% – с сентябрем 2023 г. Выдачи продолжают оставаться на низких значениях на фоне окончания массовой льготной программы и высоких ставок: в сентябре банки предоставили населению кредитов на 365 млрд руб., что меньше августа на 1%. Но в годовой динамике сегмент просел на 62% по объему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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