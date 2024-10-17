Забастовки и ураганы повлияли на промышленное производство в США

В сентябре этого года в США началась забастовка сотрудников Boeing. 8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на которых настаивал профсоюз. Забастовка стала первой в компании с 2008 г.