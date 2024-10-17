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Забастовки и ураганы повлияли на промышленное производство в США

Ведомости

Забастовка сотрудников Boeing и два урагана, прошедших в США в августе и сентябре, повлияли на сокращение американского промышленного производства, пишет Reuters.

По оценкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, в сентябре забастовка Boeing снизила рост промышленного производства на 0,3%, а ураганы «Элен» в сентябре и «Дебби» в августе снизили его еще на 0,3%.

Промышленное производство упало в годовом исчислении на 0,6% в III квартале после роста на 2,5% в апреле - июне. Фабричное производство упало на 0,4% в прошлом месяце после роста на 0,5% в августе. В годовом исчислении показатель сократился на 0,5% в сентябре, говорится в материале.

В сентябре этого года в США началась забастовка сотрудников Boeing. 8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на которых настаивал профсоюз. Забастовка стала первой в компании с 2008 г.

В июне этого года ФРС сообщила, что объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,9% за счет роста цен на потребительские товары и добычи полезных ископаемых, в частности нефти и газа. Bloomberg отмечал, что это оказалось выше прогнозов экспертов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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