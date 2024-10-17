Забастовки и ураганы повлияли на промышленное производство в США
Забастовка сотрудников Boeing и два урагана, прошедших в США в августе и сентябре, повлияли на сокращение американского промышленного производства, пишет Reuters.
По оценкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, в сентябре забастовка Boeing снизила рост промышленного производства на 0,3%, а ураганы «Элен» в сентябре и «Дебби» в августе снизили его еще на 0,3%.
Промышленное производство упало в годовом исчислении на 0,6% в III квартале после роста на 2,5% в апреле - июне. Фабричное производство упало на 0,4% в прошлом месяце после роста на 0,5% в августе. В годовом исчислении показатель сократился на 0,5% в сентябре, говорится в материале.
В сентябре этого года в США началась забастовка сотрудников Boeing. 8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на которых настаивал профсоюз. Забастовка стала первой в компании с 2008 г.
В июне этого года ФРС сообщила, что объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,9% за счет роста цен на потребительские товары и добычи полезных ископаемых, в частности нефти и газа. Bloomberg отмечал, что это оказалось выше прогнозов экспертов.