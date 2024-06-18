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Рост объема промышленного производства в США превысил прогноз

Ведомости

Объем промышленного производства в США увеличился больше, чем прогнозировали опрошенные Bloomberg эксперты. За май этот показатель вырос на 0,9% за счет роста цен на потребительские товары и добычи полезных ископаемых, в частности нефти и газа, пишет агентство со ссылкой на данные Федеральной резервной системы.

Объем производства в обрабатывающей промышленности также вырос на 0,9% после снижения в предыдущие два месяца. Наибольший прирост обеспечили автомобили, бытовая техника и химикаты. Выпуск строительных материалов, компьютеров и изделий из дерева также увеличился. В целом в мае загрузка производственных мощностей выросла до 78,7%, что на 0,9 п. п. ниже среднего показателя за долгосрочный период с 1972 по 2023 г.

Перечисленные показатели роста, отмечает агентство, контрастируют с другими данными, показывающими, что промышленному производству в мае было трудно набрать обороты на фоне высоких цен на сырье, непоследовательного потребительского спроса и высоких затрат по займам.

В июне президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что США должны мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены. Речь о $12,6 трлн физических лиц, которые держат их на своих банковских счетах «или просто в карманах под матрацем вне границ США», а также $10 трлн, взятых американскими компаниями, уточнил он. Президент также добавил, что фундаментальные основания экономики США сейчас «потрескивают», в числе проблем он назвал госдолг и инфляцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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