Рост объема промышленного производства в США превысил прогноз
Объем промышленного производства в США увеличился больше, чем прогнозировали опрошенные Bloomberg эксперты. За май этот показатель вырос на 0,9% за счет роста цен на потребительские товары и добычи полезных ископаемых, в частности нефти и газа, пишет агентство со ссылкой на данные Федеральной резервной системы.
Объем производства в обрабатывающей промышленности также вырос на 0,9% после снижения в предыдущие два месяца. Наибольший прирост обеспечили автомобили, бытовая техника и химикаты. Выпуск строительных материалов, компьютеров и изделий из дерева также увеличился. В целом в мае загрузка производственных мощностей выросла до 78,7%, что на 0,9 п. п. ниже среднего показателя за долгосрочный период с 1972 по 2023 г.
Перечисленные показатели роста, отмечает агентство, контрастируют с другими данными, показывающими, что промышленному производству в мае было трудно набрать обороты на фоне высоких цен на сырье, непоследовательного потребительского спроса и высоких затрат по займам.
В июне президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что США должны мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены. Речь о $12,6 трлн физических лиц, которые держат их на своих банковских счетах «или просто в карманах под матрацем вне границ США», а также $10 трлн, взятых американскими компаниями, уточнил он. Президент также добавил, что фундаментальные основания экономики США сейчас «потрескивают», в числе проблем он назвал госдолг и инфляцию.