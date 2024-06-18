Рост объема промышленного производства в США превысил прогноз

В июне президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что США должны мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены. Речь о $12,6 трлн физических лиц, которые держат их на своих банковских счетах «или просто в карманах под матрацем вне границ США», а также $10 трлн, взятых американскими компаниями, уточнил он. Президент также добавил, что фундаментальные основания экономики США сейчас «потрескивают», в числе проблем он назвал госдолг и инфляцию.